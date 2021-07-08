Ученые нашли новый метод избежать болезни сердца при диабете / Pat Gerber / flickr.com/

Ограниченное по времени питание может помочь людям с диабетом II типа снизить ночную гипертензию (т.е. период, когда артериальное давление повышается). Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress сообщается со ссылкой на исследование ученых Медицинского колледжа Университета Кентукки.

Обычно артериальное давление падает ночью и повышается после пробуждения в соответствии с циркадным ритмом организма. У некоторых гипертоников и пациентов с диабетом II типа снижение давления ночью не происходит, что связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако исследователи продемонстрировали, что ограниченное по времени кормление мышей эффективно восстанавливает циркадный ритм артериального давления у грызунов, которые страдали от гипертензии.

Исследователи ограничили ежедневный доступ животных к пище до восьми часов в обычное время их активного бодрствования. Когда время доступности еды было увеличено до двенадцати часов, эффект все еще был значителен. Иными словами, влияние рациона было опосредовано временем, а не количеством калорий.

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Напомним, ранее китайские ученые доказали новую связь диабета и коронавируса.

Как говорил кардиолог Александр Мясников, когда у человека есть склонность к диабету либо уже наблюдается преддиабетное состояние, то помочь организму может употребление трех напитков.