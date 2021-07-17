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Вчені знайшли спосіб до повного одужання від хвороби Альцгеймера

17 липня 2021, 21:47

Експерти зменшили мікроглію, для захисту нейронів від скупчень токсичних білків.

Деменція Альцгеймера
Хвороба Альцгеймера можна вилікувати / Pixabay

Вчені знайшли сигнальну молекулу, здатну "перепрограмувати" імунні реакції в головному мозку і таким чином зупинити нейродегенерацію-головна ознака хвороби Альцгеймера, пише The Harvard Gazette.

Когнітивні функції втрачають свою здатність при деменції. яка відбувається через масову загибель нейронів. Це тягне за собою помилкову імунну реакцію і запалення нейронів.

Незважаючи на те, що при нейродегенеративних процесах в мозку фіксується велика кількість білків - поки не настане нейронне запалення людина не відчуває деменцію.

Дослідники з Гарвардського університету з'ясували, що частина астроцитів намагається самостійно зменшити запальні процеси. Для цього вона вивільняє сигнальну молекулу інтерлейкін - 3 (IL-3).

"Розуміння, що астроцити взаємодіють з мікроглією за допомогою IL – 3 має, важливі клінічні перспективи для лікування хвороби Альцгеймера", - відзначають вчені.

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Дослідження показало, що управління IL - 3 можна зупинити і повернути назад розвиток хвороби.

Хвороба Альцгеймера: що це таке

У Вікіпедії сказано, що хвороба Альцгеймера, також сенільна деменція Альцгеймера типу - одна з різновидів деменції, що вражає близько 6 % (одного з 16) людей старше 65 років. Названа на честь німецького психіатра і невролога Алоїза Альцгеймера.

Є різновиди хвороби, які також вражають людей молодшого віку. Уражається "сіра речовина" головного мозку, що призводить до втрати пам'яті і прогресуючого недоумства. Це порушення мозкових процесів, не фізичних функцій. Воно обумовлено накопиченням β-амілоїду (продукту розпаду білка попередника амілоїду — Amyloid Precursor Protein або скорочено APP), здатного до утворення волоконних структур.

вчені хвороба Альцгеймера
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