Вчені пояснили, чим корисна і чим шкідлива для тіла відмова від м'яса / Reuters

Відмова від м'яса сприяє в цілому, більш здоровому профілю різних біомаркерів незалежно від віку, ваги і сторонніх звичок. До такого висновку після дослідження прийшли вчені з Університету Глазго (Шотландія). Вони кажуть, що вегетаріанство може негативно впливати на деякі показники здоров'я, включаючи функцію нирок. Про це повідомляється в пресрелізі, який опублікований на сайті MedicalXpress.

Фахівці проаналізували дані про 177 723 здорових учасників довготривалого дослідження UK Biobank у віці 37-73 років, які протягом п'яти останніх років дотримувалися одного раціону харчування. Добровольці були розділені на дві нерівні групи: вегетаріанців (4111 людини) і м'ясоїдів (166 516 чоловік).

Дослідники проаналізували зв'язок між дієтою та 19 біомаркерами діабету, серцево-судинних захворювань, раку, захворювань печінки, кісток та суглобів, а також нирок.

З'ясувалося, що у вегетаріанців спостерігався більш низький рівень корисних біомаркерів, в тому числі ліпопротеїну високої щільності ("хороший" холестерин), вітаміну D і кальцію, пов'язаного зі здоров'ям кісток і суглобів. Крім того, у них був значно вищий рівень жирів (тригліцеридів) в крові і цистатину-С (що свідчить про трохи більш поганому стані нирок).

Вибір на користь м'яса або вегетаріанської їжі ніяк не впливав на рівень цукру в крові (HbA1c), систолічний артеріальний тиск, аспартатамінотрансферазу (маркер пошкодження клітин печінки) або C-реактивний білок (маркер запалення).

читайте такожДієтолог розповіла, чим замінити м'ясо без шкоди для здоров'я

Нагадаємо, раніше повідомлялося: