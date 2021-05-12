Чем полезен и чем вреден для тела отказ от мяса

Исследователи решили попробовать дать ответ на актуальный вопрос - как именно влияет на тело отказ от употребления мяса (полный ли, частичный ли).
Отказ от мяса способствует, в целом, более здоровому профилю различных биомаркеров вне зависимости от возраста, веса и сторонних привычек. К такому выводу после исследования пришли ученые из Университета Глазго (Шотландия).
Они раскрыли, что вегетарианство может негативно влиять на некоторые показатели здоровья, включая функцию почек. Об этом сообщается в пресс-релизе, который опубликован на сайте MedicalXpress.
Специалисты проанализировали данные о 177 723 здоровых участниках долговременного исследования UK Biobank в возрасте 37-73 лет, которые в течение пяти последних лет придерживались одного рациона питания. Добровольцы были разделены на две неравные группы: вегетарианцев (4111 человека) и мясоедов (166 516 человек).
Исследователи проанализировали связь между диетой и 19 биомаркерами диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, болезней печени, костей и суставов, а также почек.
Выяснилось, что у вегетарианцев наблюдался более низкий уровень полезных биомаркеров, в том числе липопротеина высокой плотности ("хороший" холестерин), витамина D и кальция, связанного со здоровьем костей и суставов. Кроме того, у них был значительно более высокий уровень жиров (триглицеридов) в крови и цистатина-С (что свидетельствует о чуть более плохом состоянии почек).
Выбор в пользу мяса или вегетарианской пищи никак не влиял на уровень сахара в крови (HbA1c), систолическое артериальное давление, аспартатаминотрансферазу (маркер повреждения клеток печени) или C-реактивный белок (маркер воспаления).
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