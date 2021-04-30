Вчені попередили про новий шлях зараження в covid-19 в літаку / EgoSpeculum / flickr.com

Американські вчені виявили, що порядок посадки пасажирів на борт літака впливає на ризик зараження коронавірусом. Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Royal Society Open Science.

Як кажуть вчені, якщо заповнення місць починається від хвоста до носа, то це збільшує ризик зараження в порівнянні з випадковим розсаджуванням. Через зниження захворюваності коронавірусом в США деякі авіакомпанії, щоб спонукати людей користуватися літаками, змінили процедуру розсаджування пасажирів, починаючи заповнювати крісла в хвості.

Існує стереотип, що це нібито знижує ризик зараження, оскільки люди не проходять повз тих, хто вже сів. Щоб перевірити цю гіпотезу, дослідники провели комп'ютерні симуляції 16 тисяч можливих переміщень пасажирів в салоні літака.

Виявилося, що такий підхід тільки збільшує заражаемость коронавірусом лише на 50% через те, що виникають скупчення людей, які намагаються розмістити свій багаж в один і той же час на одні і ті ж полки. Це відповідає результатам інших досліджень, в ході яких з'ясували, що скупчення людей в проходах літака збільшує ризик передачі вірусу Ебола.

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