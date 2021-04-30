УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Вчені попередили про новий шлях зараження в COVID-19 в літаку

30 квітня 2021, 00:55

Як кажуть представники колективу американських вчених, вони з'ясували - є ще один шлях, яким коронавірус може легко вражати людські організми.

Літак
Вчені попередили про новий шлях зараження в covid-19 в літаку / EgoSpeculum / flickr.com

Американські вчені виявили, що порядок посадки пасажирів на борт літака впливає на ризик зараження коронавірусом. Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Royal Society Open Science.

Як кажуть вчені, якщо заповнення місць починається від хвоста до носа, то це збільшує ризик зараження в порівнянні з випадковим розсаджуванням. Через зниження захворюваності коронавірусом в США деякі авіакомпанії, щоб спонукати людей користуватися літаками, змінили процедуру розсаджування пасажирів, починаючи заповнювати крісла в хвості.

Існує стереотип, що це нібито знижує ризик зараження, оскільки люди не проходять повз тих, хто вже сів. Щоб перевірити цю гіпотезу, дослідники провели комп'ютерні симуляції 16 тисяч можливих переміщень пасажирів в салоні літака.

Виявилося, що такий підхід тільки збільшує заражаемость коронавірусом лише на 50% через те, що виникають скупчення людей, які намагаються розмістити свій багаж в один і той же час на одні і ті ж полки. Це відповідає результатам інших досліджень, в ході яких з'ясували, що скупчення людей в проходах літака збільшує ризик передачі вірусу Ебола.

читайте такожУ МОЗ назвали терміни нового сплеску заражень COVID-19

Нагадаємо, раніше повідомлялося:

коронавірус заражение COVID-19
Зараз ви переглядаєте новину «Вчені попередили про новий шлях зараження в COVID-19 в літаку». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Кава і побічні ефекти: сім ознак того, що пора відмовитися від ньогоКава і побічні ефекти: сім ознак того, що пора відмовитися від нього Лікарі назвали найнебезпечніший мед для організмуЛікарі назвали найнебезпечніший мед для організму Зеленський пропонує створити ще один формат переговорів щодо ДонбасуЗеленський пропонує створити ще один формат переговорів щодо Донбасу Олена Кравець змінила імідж і здивувала красою в новій фотосесіїОлена Кравець змінила імідж і здивувала красою в новій фотосесії Відставка Степанова: політолог назвав наступника очільника МОЗВідставка Степанова: політолог назвав наступника очільника МОЗ

Останні новини

04:23
Журналіст оголосив про сценарій перемовин Зеленського і Путіна
03:50
Яким людям не можна вживати риб'ячий жир - відповідь вчених
03:01
Експерт озвучив реальні терміни зустрічі Зеленського і Байдена Відео
02:20
Гаджет дня: розумні навушники, що підбирають музику під настрій Відео
02:17
Переможниця Холостяка безсоромно оголила груди на гарячому фото
Реклама
01:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 30 квітня: загрози дня й особистий переворот Відео
00:55
Вчені попередили про новий шлях зараження в COVID-19 в літаку
00:19
Зі Страсною п'ятницею! Як привітати в це свято і з чим Фото
00:09
У розвідці США розкрили деталі прогнозу щодо війни України і РФ на Донбасі Відео
29 квітня, четвер
23:18
США попередили Москву через ситуацію з військами біля кордонів України Відео
22:56
Штаби Навального згортають свою роботу: з'ясувалася причина Відео
22:29
Інфекціоніст пояснив, чому небезпечно робити COVID-щеплення в лікарнях Відео
22:25
Підвищення зарплати і лідерство: що обіцяє гороскоп на травень Рибам
22:19
Стало відомо про плани України щодо ситуації з водою у Криму Відео
22:13
Бородавки: чотири домашні способи позбутися них Відео
22:07
Італійська паска Панеттоне: приголомшливий рецепт паски Відео
21:56
Піца: більше користі або шкоди для здоров'я Відео
21:52
Окупанти Ялти вносять зміни у водопостачання міста
21:31
Чи правильно користуватися дезодорантом відразу після душу: лікарі дали відповідь Відео
21:29
У Росії пригрозили Києву остаточним розривом України з Донбасом Відео
Реклама
21:12
Тищенко розповів про реакцію Зеленського на скандальну вечірку Відео
20:49
Степанов сказав, коли в Україну привезуть сотні тисяч доз вакцини CoronaVac Відео
20:33
Вітренко зізнався, як йому вдалося стати головою Нафтогазу Відео
20:30
Кравчук пояснив, чому відбудеться зустріч Зеленського і Путіна Відео
20:27
Творці Resident Evil 8 випустили ролик, присвячений подіям "сімки" Відео
20:16
Злата Огневич стала героїнею шоу Холостячка 2021
20:00
Ціна на Xiaomi Mi 11 Ultra в Україні виявилася найвищою у світі
19:49
Конфлікт Киргизії й Таджикистану: збільшилася кількість постраждалих
19:34
Під Дніпром дівчатка ударами нижче пояса відправили школяра в лікарню Відео
19:18
Стало відомо про домовленості Бішкека і Душанбе щодо ситуації біля кордонів
19:11
Кулеба відреагував на резолюцію Європарламенту проти дій Путіна
19:00
Не Google-ом єдиним: 8 пошуковиків, які краще за Google
18:49
Не можна при печії: лікар назвав продукти-провокатори Відео
18:45
Моргенштерн висловився з приводу потрапляння в чорний список в Україні
18:38
Європарламент прийняв важливу резолюцію щодо Росії Відео
18:22
Бої Киргизії і Таджикистану: що відбувається і в чому причина конфлікту Відео
17:34
Олена Кравець змінила імідж і здивувала красою в новій фотосесії
17:06
Бурхливе сексуальне життя і несподіванки: що чекає на Скорпіона у травні 2021
16:56
Страсна п'ятниця 2021 і Вальпургієва ніч збіглися: що не можна робити Відео
16:52
Мінкульт вніс скандального Моргенштерна в чорний список Відео
Реклама
16:48
1+1 media і Film.ua знімають серіал Скажені сусіди по відомому фільму
16:41
Розробники Black Mesa створили віртуальний тур по світу Xen Відео
16:35
Карантин "по-турецьки": як країна занурюється в тотальний локдаун Відео
16:29
У Кремлі розкрили плани Москви у разі відключення Росії від SWIFT Відео
16:27
Синоптик попередила про різке похолодання в травні та назвала дати
16:21
Лікар назвав продукти, які категорично заборонені після вакцини від коронавірусу Відео
16:09
"Прийшли зігувати": у Зеленського оцінили марш на честь дивізії СС Галичина Відео
15:59
У Путіна висунули звинувачення на адресу ЗСУ і дорікнули Зеленському Відео
15:45
Поживні речовини та вітаміни, які працюють разом Відео
15:37
EA свідомо "підштовхує" гравців FIFA 21 купувати лутбокси – ЗМІ Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти