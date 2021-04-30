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Ученые предупредили о новом пути заражения COVID-19 в самолете

30 апреля 2021, 00:55

Как говорят представители коллектива американских ученых, они выяснили - есть еще один путь, которым COVID-19 может поражать организмы людей.

Самолет
Ученые предупредили о новом пути заражения в COVID-19 в самолете / EgoSpeculum / flickr.com

Американские ученые выявили, что порядок посадки пассажиров на борт самолета влияет на риск заражения коронавирусом. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.

Как говорят ученые, если заполнение мест начинается от хвоста к носу, то это увеличивает риск заражения по сравнению со случайным рассаживанием. Из-за снижения заболеваемости коронавирусом в США некоторые авиакомпании, чтобы побудить людей пользоваться самолетами, изменили процедуру рассаживания пассажиров, начиная заполнять кресла в хвосте.

Существует стереотип, что это якобы снижает риск заражения, поскольку люди не проходят мимо тех, кто уже сел. Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи провели компьютерные симуляции 16 тысяч возможных перемещений пассажиров в салоне самолета.

Оказалось, что такой подход только увеличивает заражаемость коронавирусом лишь на 50% из-за того, что возникают скопления людей, пытающихся разместить свой багаж в одно и то же время на одни и те же полки. Это соответствует результатам других исследований, в ходе которых выяснили, что скопления людей в проходах самолета увеличивает риск передачи вируса Эбола.

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Напомним, ранее сообщалось:

коронавирус заражение COVID-19
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