Вчені придумали ще один спосіб лікувати ожиріння / saturnism / flickr.com/

Австралійські біологи з Інституту медичних досліджень імені Гарвана стверджують, що разом з колегами з Китаю і Канади виявили новий спосіб лікування ожиріння. Результати даного дослідження були опубліковані в журналі Nature Communications.

Вчені з'ясували, що при блокуванні певного рецептора в жирових тканинах процес метаболізму змінюється. І, відповідно, накопичений жир починає активніше витрачатися на виробництво енергії і терморегуляцію.

Дослідники проводили дослідження на мишах. Їм вдалося з'ясувати, що гризуни, яким вводили спеціальну речовину-антагоніст BIBO330 для блокування рецептора Y1, при тій же жировій дієті набирали менше ваги.

"У нашому дослідженні ми виявили, що миші, яким вводили BIBO3304, набрали за сім тижнів приблизно на 40 відсотків менше ваги, ніж звичайні миші на тій же дієті. Це обумовлено збільшенням тепловиділення тіла і зменшенням жирової маси",-пояснив доктор Янь-Чуань Ши з групи дослідників нейроендокринології в Інституті імені Гарвана.

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