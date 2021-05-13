УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Вчені придумали ще один спосіб лікувати ожиріння

13 травня 2021, 07:43

Після проведення довгого дослідження на мишах, австралійські, китайські та канадські вчені стверджують, що винайшли новий спосіб лікувати ожиріння.

Ожиріння
Вчені придумали ще один спосіб лікувати ожиріння / saturnism / flickr.com/

Австралійські біологи з Інституту медичних досліджень імені Гарвана стверджують, що разом з колегами з Китаю і Канади виявили новий спосіб лікування ожиріння. Результати даного дослідження були опубліковані в журналі Nature Communications.

Вчені з'ясували, що при блокуванні певного рецептора в жирових тканинах процес метаболізму змінюється. І, відповідно, накопичений жир починає активніше витрачатися на виробництво енергії і терморегуляцію.

Дослідники проводили дослідження на мишах. Їм вдалося з'ясувати, що гризуни, яким вводили спеціальну речовину-антагоніст BIBO330 для блокування рецептора Y1, при тій же жировій дієті набирали менше ваги.

"У нашому дослідженні ми виявили, що миші, яким вводили BIBO3304, набрали за сім тижнів приблизно на 40 відсотків менше ваги, ніж звичайні миші на тій же дієті. Це обумовлено збільшенням тепловиділення тіла і зменшенням жирової маси",-пояснив доктор Янь-Чуань Ши з групи дослідників нейроендокринології в Інституті імені Гарвана.

читайте такожЗахищає від раку, діабету, ожиріння і продовжує життя: вчені назвали унікальний напій

Ожиріння: як лікувати і чим небезпечно

зайва вага ожиріння
Зараз ви переглядаєте новину «Вчені придумали ще один спосіб лікувати ожиріння». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
"Богиня": Настя Каменських витончено підкреслила ідеальні форми в шикарній сукні"Богиня": Настя Каменських витончено підкреслила ідеальні форми в шикарній сукні Путін все більше схожий на загнаного щураПутін все більше схожий на загнаного щура В Україну йде індійський штам. Чи настільки страшний чорт, як його малюють?В Україну йде індійський штам. Чи настільки страшний чорт, як його малюють? Суд над Медведчуком: з'явилося перше рішенняСуд над Медведчуком: з'явилося перше рішення Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 14 травня 2021 року: загрози, і як не згоріти від соромуГороскоп всіх знаків Зодіаку на 14 травня 2021 року: загрози, і як не згоріти від сорому

Останні новини

05:28
Чоловіки не плачуть, а виходять покурити - яким вийшов фільм Гнів людський
05:23
У ДПСУ припустили напад Росії на Україну і розкрили план у відповідь Відео
05:02
Як привітати з Днем фрілансера 14 травня: привітання та листівки Відео
04:49
Вчені розповіли, яка речовина потрібна для нормальної роботи серця Відео
04:45
Політик попередив Україну про небезпеку і назвав сценарії удару по Росії Відео
Реклама
04:26
Чим закінчиться конфлікт Ізраїлю і Палестини: експерт дав прогноз Відео
03:49
Астролог: завдання Навального – розібрати Росію на запчастини
03:02
Експерт пояснив, кому в Білорусі вигідна смерть Лукашенка Відео
02:16
Співачка Глюкоза в прозорій білизні спокусливо показала квіточку
01:37
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 14 травня 2021 року: загрози, і як не згоріти від сорому Відео
00:55
Як привітати з Днем ангела Тамари 2021: привітання, листівки
00:19
Вірусолог розгромила страшилку щодо індійського штаму COVID-19: чи загрожує Україні "чорний грибок" Відео
13 травня, четвер
23:51
"Деградація і недоумство": лідер путінської партії образив владу України через Медведчука Відео
22:56
Колишня солістка гурту "Тату" рветься до Держдуми та переживає за жінок Відео
22:28
Макаревич висловився чий борщ та порівняв його з польською горілкою
22:27
Чому окремо потрібно лікувати постковидний синдром - відповідь медиків Відео
22:09
"Якщо буде рак, я не здивуюся": лікар розповіла про один з видів паління Відео
22:08
ОБСЄ б'є на сполох через дії Путіна в анексованому Криму Відео
22:03
Вбивчий удар: чи піде Зеленський до кінця у справі Медведчука Погляд
21:47
Які симптоми у "нерозпізнаного" серцевого нападу: лікар дав відповідь Відео
Реклама
21:40
Динамо обіграло Зорю і завоювало Кубок України Фото
21:35
У столичному метрополітені відреагували на обшуки Відео
21:27
Байден зробив заяву щодо ситуації з Росією і Colonial Pipeline Відео
20:54
Справа Медведчука: суд обрав куму Путіна запобіжний захід
20:48
Казанський вбивця холоднокровно розповів, як "цілився дітям у голови" Відео
20:45
Речі, які змушують жінок після 40 років почуватися старими Відео
20:34
У Зеленського оголосили Росії, Франції та Німеччини про ініціативу щодо Донбасу Відео
20:25
Названо найпопулярніші сайти серед українців: інфографіка
20:18
Статистика смертей від коронавірусу: вчені накинулися на МОЗ зі звинуваченнями Відео
19:55
Військові аташе США прибули на Донбас і зафіксували присутність військ Росії - штаб ООС Відео
19:52
В офіси київського метро і Київпастрансу прокуратура прийшла з обшуками Відео
19:43
У МОЗ озвучили вартість однієї дози COVID-вакцини
19:26
Ubisoft розкрила релізне вікно очікуваної геймерами гри Far Cry 6 Відео
19:14
ЗМІ дізналися про плани США і Росії на зустріч Байдена і Путіна Відео
19:07
У Кабміні зізналися, як українців обманюють із землею Відео
19:00
Експерт розповів, чи варто побоюватися нового вибуху на Чорнобильській АЕС
18:57
Позитив розкрив сімейний стан після розлучення з подругою Каменських
18:35
День святих жон-мироносиць 2021: коли відзначають День дружини
18:33
В EGS безплатно роздають стильну пригодницьку гру з 93% позитивних оглядів Відео
18:30
Диво з див: почали "воскресати" бджоли, що загинули у вантажівці Укрпошти Відео
Реклама
18:29
На Херсонщині здійснив екстрену посадку вертоліт із Разумковим
17:51
Шведські генерали пригрозили Росії своєю військовою силою Відео
17:49
У Кличка оголосили про умови підвищення тарифів на проїзд у Києві Відео
17:30
Експерт передрік, чим кінчить"хуліганка " Alyona Alyona після отримання премії Yuna
17:27
Нова фігурка Цірі з "Відьмака 3" з'явилася в магазині розробників гри Фото Відео
16:45
"Халк побився з дементорами": чоловік повністю розгромив купе в поїзді на Трускавець Відео
16:37
Суд над Медведчуком Кива "скрасив" скандалами: завадила "ж*па" Відео
16:37
Поліція Миколаєва виявила тіло зниклого бізнесмена Олега Полякова
16:35
Компанія Sony анонсувала нові кольори для контролера DualSense Відео
16:02
Гола Alyona Alyona викликала фурор новою провокацією
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти