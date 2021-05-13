Ученые придумали еще один способ лечить ожирение

После проведения долгого исследования на мышах, австралийские, китайские и канадские ученые утверждают, что изобрели новый способ лечить ожирение.
Австралийские биологи из Института медицинских исследований имени Гарвана утверждают, что вместе с коллегами из Китая и Канады обнаружили новый способ лечения ожирения. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.
Ученые выяснили, что при блокировке определенного рецептора в жировых тканях процесс метаболизма изменяется. И, соответственно, накопленный жир начинает активнее расходоваться на производство энергии и терморегуляцию.
Исследователи проводили исследование на мышах. Им удалось выяснить, что грызуны, которым вводили специальное вещество-антагонист BIBO330 для блокировки рецептора Y1, при той же жировой диете набирали меньше веса.
"В нашем исследовании мы обнаружили, что мыши, которым вводили BIBO3304, набрали за семь недель примерно на 40 процентов меньше веса, чем обычные мыши на той же диете. Это обусловлено увеличением тепловыделения тела и уменьшением жировой массы", — объяснил доктор Янь-Чуань Ши из группы исследователей нейроэндокринологии в Институте имени Гарвана.
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