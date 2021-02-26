Какие полезные продукты с омега-3 помогут сбросить вес

Как говорят медики, в организме многих людей не хватает полиненасыщенных жиров омега-3 ‒ поскольку ни один орган не может их синтезировать.
Для того чтобы улучшить обмен веществ в организме помимо основных компонентов (белков, жиров и углеводов), нужны употреблять в пищу продукты, которые богаты полиненасыщенными жирами омега-3. Об этом сообщают представители авторитетного американского учреждения National Institute of Health.
В СШТА диетологи сходятся на том, что всем, кто хочет избавиться от лишнего веса, нужно употреблять пищу, в которой высокое содержание омега-3.
Как говорят медики, в организме многих людей не хватает полиненасыщенных жиров ‒ поскольку ни один орган не может их синтезировать. Омега-3 можно получать только из пищи.
Специалисты рекомендуют пополнять запасы этого вещества с помощью:
- жирной рыбы;
- грецких орехов;
- льняного масла.
Также диетологи рекомендуют не забывать о сложных углеводах, которые гораздо полезнее простых. Их лучшим источником является макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб, овсянка и гречка.
Читайте такжеПохудение улучшает самочувствие, но есть нюанс: врач рассказала, что не так
Напомним, ранее сообщалось:
- Российские исследователи разработали специальную диету на гречневой крупе. Она способна повысить в организме млекопитающих уровень сиртуина-1 (SIRT1) - он же "белок долголетия".
- Объединенный коллектив исследователей из нескольких государств планеты закончил проект и установил четкий ген, изменение уровня которого в теле позволяет людям не набирать лишний вес (без ограничений в еде).