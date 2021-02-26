Какие полезные продукты с омега-3 помогут сбросить вес

Капсулы с омега-3 / Flickr/rawdonfox

Для того чтобы улучшить обмен веществ в организме помимо основных компонентов (белков, жиров и углеводов), нужны употреблять в пищу продукты, которые богаты полиненасыщенными жирами омега-3. Об этом сообщают представители авторитетного американского учреждения National Institute of Health.

В СШТА диетологи сходятся на том, что всем, кто хочет избавиться от лишнего веса, нужно употреблять пищу, в которой высокое содержание омега-3.

Как говорят медики, в организме многих людей не хватает полиненасыщенных жиров ‒ поскольку ни один орган не может их синтезировать. Омега-3 можно получать только из пищи.

Специалисты рекомендуют пополнять запасы этого вещества с помощью:

жирной рыбы;

грецких орехов;

льняного масла.

Также диетологи рекомендуют не забывать о сложных углеводах, которые гораздо полезнее простых. Их лучшим источником является макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб, овсянка и гречка.

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