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Какие полезные продукты с омега-3 помогут сбросить вес

26 февраля 2021, 01:05
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Как говорят медики, в организме многих людей не хватает полиненасыщенных жиров омега-3 ‒ поскольку ни один орган не может их синтезировать.

Омега
Капсулы с омега-3 / Flickr/rawdonfox

Для того чтобы улучшить обмен веществ в организме помимо основных компонентов (белков, жиров и углеводов), нужны употреблять в пищу продукты, которые богаты полиненасыщенными жирами омега-3. Об этом сообщают представители авторитетного американского учреждения National Institute of Health.

В СШТА диетологи сходятся на том, что всем, кто хочет избавиться от лишнего веса, нужно употреблять пищу, в которой высокое содержание омега-3.

Как говорят медики, в организме многих людей не хватает полиненасыщенных жиров ‒ поскольку ни один орган не может их синтезировать. Омега-3 можно получать только из пищи.

Специалисты рекомендуют пополнять запасы этого вещества с помощью:

  • жирной рыбы;
  • грецких орехов;
  • льняного масла.

Также диетологи рекомендуют не забывать о сложных углеводах, которые гораздо полезнее простых. Их лучшим источником является макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб, овсянка и гречка.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Российские исследователи разработали специальную диету на гречневой крупе. Она способна повысить в организме млекопитающих уровень сиртуина-1 (SIRT1) - он же "белок долголетия".
  • Объединенный коллектив исследователей из нескольких государств планеты закончил проект и установил четкий ген, изменение уровня которого в теле позволяет людям не набирать лишний вес (без ограничений в еде).
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