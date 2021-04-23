Вчені назвали продукти, які провокують ранню смерть

Від чого вмирають - вчені назвали конкретні продукти / 1zoom.ru

Британські вчені встановили зв'язок між певними продуктами і ризиком розвитку серцево-судинних захворювань і ранньої смерті.

Як свідчать результати їхнього дослідження, що опубліковані в журналі BMC Medicine, стиль харчування безпосередньо пов'язаний з тривалістю життя.

"Більшість дієтичних рекомендацій засновані на поживних речовинах, що містяться в продуктах, а не на самих продуктах, і це може збивати з пантелику людей. Наші результати допомагають визначити конкретні продукти і напої, які можуть підвищити ризик серцево-судинних захворювань і смертності", — пояснила глава дослідження та співробітниця департаменту первинної медико-санітарної допомоги Оксфордського університету Кармен П'єрнас.

До списку смертельно небезпечних продуктів увійшли:

шоколад та інші солодощі,

білий хліб і масло,

джеми та солодкі напої.

Люди, які зловживають цими продуктами, страждають від надмірної ваги, підвищеного рівня холестерину, гіпертонії і діабету – навіть незважаючи на фізично активний спосіб життя і відсутність звички курити.

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