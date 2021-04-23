Вчені назвали продукти, які провокують ранню смерть

Неправильний стиль харчування провокує надмірну вагу, підвищений рівень холестерину, гіпертонію і діабет.
Британські вчені встановили зв'язок між певними продуктами і ризиком розвитку серцево-судинних захворювань і ранньої смерті.
Як свідчать результати їхнього дослідження, що опубліковані в журналі BMC Medicine, стиль харчування безпосередньо пов'язаний з тривалістю життя.
"Більшість дієтичних рекомендацій засновані на поживних речовинах, що містяться в продуктах, а не на самих продуктах, і це може збивати з пантелику людей. Наші результати допомагають визначити конкретні продукти і напої, які можуть підвищити ризик серцево-судинних захворювань і смертності", — пояснила глава дослідження та співробітниця департаменту первинної медико-санітарної допомоги Оксфордського університету Кармен П'єрнас.
До списку смертельно небезпечних продуктів увійшли:
- шоколад та інші солодощі,
- білий хліб і масло,
- джеми та солодкі напої.
Люди, які зловживають цими продуктами, страждають від надмірної ваги, підвищеного рівня холестерину, гіпертонії і діабету – навіть незважаючи на фізично активний спосіб життя і відсутність звички курити.
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