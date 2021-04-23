Ученые назвали продукты, которые провоцируют раннюю смерть

Неправильный стиль питания провоцирует избыточный вес, повышенный уровень холестерина, гипертонию и диабет.
Британские ученые установили связь между определенными продуктами и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти.
Как свидетельствуют результаты их исследования, что опубликованы в журнале BMC Medicine, стиль питания напрямую связан с продолжительностью жизни.
"Большинство диетических рекомендаций основаны на питательных веществах, что содержатся в продуктах, а не на самих продуктах, и это может сбивать с толку людей. Наши результаты помогают определить конкретные продукты и напитки, которые могут повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности", — пояснила глава исследования и сотрудница департамента первичной медико-санитарной помощи Оксфордского университета Кармен Пьернас.
В список смертельно опасных продуктов вошли:
- шоколад и иные сладости,
- белый хлеб и масло,
- джемы и сладкие напитки.
Люди, которые злоупотребляют этими продуктами, страдают от избыточного веса, повышенного уровня холестерина, гипертонии и диабета – даже несмотря на физически активный образ жизни и отсутствие привычки курить.
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