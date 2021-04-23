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Ученые назвали продукты, которые провоцируют раннюю смерть

23 апреля 2021, 17:26
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Неправильный стиль питания провоцирует избыточный вес, повышенный уровень холестерина, гипертонию и диабет.

От чего умирают ученые назвали конкретные продукты
От чего умирают - ученые назвали конкретные продукты / 1zoom.ru

Британские ученые установили связь между определенными продуктами и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти.

Как свидетельствуют результаты их исследования, что опубликованы в журнале BMC Medicine, стиль питания напрямую связан с продолжительностью жизни.

"Большинство диетических рекомендаций основаны на питательных веществах, что содержатся в продуктах, а не на самих продуктах, и это может сбивать с толку людей. Наши результаты помогают определить конкретные продукты и напитки, которые могут повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности", — пояснила глава исследования и сотрудница департамента первичной медико-санитарной помощи Оксфордского университета Кармен Пьернас.

В список смертельно опасных продуктов вошли:

  • шоколад и иные сладости,
  • белый хлеб и масло,
  • джемы и сладкие напитки.

Люди, которые злоупотребляют этими продуктами, страдают от избыточного веса, повышенного уровня холестерина, гипертонии и диабета – даже несмотря на физически активный образ жизни и отсутствие привычки курить.

Правильное питание: новости

здоровье причина смерти правильное питание сердечно-сосудистые заболевания
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