УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Спасает от ожирения и болезней сердца: найден способ минимизировать вред жирной пищи

16 марта 2021, 04:53
Прослушать новость
Остановить

Что делать, чтобы минимизировать вред жирной пищи, выяснили шведские ученые.

Вред после жирной пищи как избавиться
Вред после жирной пищи - как избавиться, пояснили ученые / 1zoom.ru

Жирная пища провоцирует ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа и болезни печени. Но шведские ученые нашли способ минимизировать вред жирной пищи.

Минимизировать вред жирной пищи можно с помощью белка аполипопротеина C3. Снижая уровень этого белка – человек одновременно устраняет нарушения обмена веществ, которые были вызваны диетой с высоким содержанием жиров. Результаты исследования шведских специалистов опубликованы в журнале Science Advances.

Читайте такжеИмбирь для похудения: ученые указали на "подводные камни"В новом исследовании обнародованы результаты опытов на мышах. Грызунов сначала закормили жирной пищей – а затем начали лечить препаратом для снижения уровней апо C-3.

"Через 10 недель все мыши... страдали ожирением, инсулинорезистентностью и стеатозом печени. Однако после лечения при продолжающемся питании с высоким содержанием жиров произошла нормализация метаболизма глюкозы, веса и морфологии печени", – рассказал доцент кафедры молекулярной медицины и хирургии Каролинского института Исмаэль Вальядолид-Асебес.

То есть снижение уровня апо C-3 не просто защищает организм от вреда жирной пищи – но и убирает последствия потребления жирных продуктов.

Белок апо С-3: что это

Главным образом белок апо С-3 образуется в клетках печени. Снижая уровень этого белка, ученые смогли добиться того, чтобы жиры расходовались, а не накапливались.

Читайте такжеСтресс, ожирение и выпадение волос: ученые показали, как будет выглядеть удаленный работник через 25 лет

Жирная пища: список продуктов

ТОП-10 самых жирных продуктов выглядит так:

  • сало: на 90% состоит из жира;
  • растительное масло – от 91% до 99%;
  • сливочное масло: 70-85% в сливочном масле и до 98% – в топленом;
  • майонез – 65-70;
  • орехи – до 68%;
  • мясо: самые жирные виды мяса – свинина, баранья и говяжья грудинка;
  • колбасные изделия – до 60% (сырокопченая колбаса);
  • сыр – до 35% (на упаковке указывается даже больше – но это процент жира в сухом веществе);
  • сливки – от 15%;
  • шоколад – 32 г жира на 100 г продукта.

Ожирение: как лечить и чем опасно

ожирение правильное питание
Сейчас вы просматриваете новость «Спасает от ожирения и болезней сердца: найден способ минимизировать вред жирной пищи». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Магнитная буря нарушит сон и скажется на работе: что делатьМагнитная буря нарушит сон и скажется на работе: что делать Чай может снизить кровяное давление - исследованиеЧай может снизить кровяное давление - исследование Врач объяснил, насколько опасен салат из огурцов и помидоровВрач объяснил, насколько опасен салат из огурцов и помидоров Диетологи рассказали, как снять боль от панкреатита в домашних условияхДиетологи рассказали, как снять боль от панкреатита в домашних условиях Как распознать критический уровень холестеринаКак распознать критический уровень холестерина

Последние новости

06:02
В моде большие женские пиджаки: с чем носить горячий тренд весны-лета
05:24
Крымский мост может обрушиться в любую минуту: ученый назвал причину Видео
04:53
Спасает от ожирения и болезней сердца: найден способ минимизировать вред жирной пищи Видео
04:10
Эксперт объяснил, кто "нашептал" Киеву решение национализировать Мотор Сич Видео
03:19
Журналист раскрыл планы России по вакцине Спутник V Видео
Реклама
03:16
Как часто можно красить волосы и почему Видео
02:41
Распознать тромб: пять признаков на руке Видео
02:08
AirPods 3 засветились на качественных фото – релиз уже скоро
01:36
Гороскоп на 16 марта для всех: цепочка опасностей, рисковые покупки и новые увлечения Видео
00:47
Эксперт объяснил, чем обернется новая военная операция РФ на Донбассе Видео
00:19
Что о вас может рассказать маникюр Видео
00:07
Диетолог рассказала, чем заменить мясо без вреда для здоровья Видео
15 марта, понедельник
23:29
Степанов назвал условие введения нового локдауна в Украине Видео
23:10
Довыборы в Раду: скандальный генпродюсер снял свою кандидатуру
22:54
Киев бьет антирекорды по заболеваемости COVID-19 - эксперт Фото Видео
22:53
Арестович указал на важную деталь плана Германии и Франции по Донбассу Видео
22:43
"Слуга народа" рассказал, будет ли Украины отказываться от AstraZeneca Видео
22:34
Максимальный оргазм с минимальными усилиями: эксперт назвала удобную позу Видео
22:03
Крым продырявили насквозь: оккупанты нашли способ решить проблему с водой Видео
22:00
Маркарова рассказала, что задумал Зеленский по сотрудничеству с США Видео
Реклама
21:58
В Украине обнаружили мутацию СOVID-19, о которой не знают в ВОЗ Видео
21:20
В Беларуси повязали журналиста с украинским корнями, в МИД возмущены
20:58
У Кравчука рассказали, как Донбасс превратят в российскую военную базу Видео
20:56
Фильчаков представил новых руководителей прокуратуры в Харьковской области
20:39
У Зеленского поставили ультиматум РФ из-за мирного плана по Донбассу Видео
20:37
Готовьтесь снова плакать – приквел игры To the Moon уже на подходе Видео
20:36
В Минифраструктуры предупредили о резком подорожании билетов на поезда Видео
20:14
В МОН предупредили о затяжных каникулах школьников из-за коронавируса Видео
20:03
Минздрав назвал "фейком" отказ стран ЕС от вакцинации AstraZeneca Видео
19:46
СМИ опубликовали новые пленки "Медведчука-Суркова" по Донбассу Видео
19:31
В детском саду Киева вспыхнул громкий "туалетный" скандал Видео
19:24
На невышедшую игру Star Citizen геймеры потратили 350 млн долларов Видео
19:18
Власти отреагировали на роман 8-летней девочки и 13-летнего блогера Видео
18:50
В Минздраве озвучили сроки вакцинации от коронавируса учителей Видео
18:47
Названы крупнейшие компании-налогоплательщики в Украине в 2020 году
18:34
В Украине "выбросили" почти 200 доз вакцины против COVID-19 Видео
18:25
Анонсирован постапокалиптический экшен в духе S.T.A.L.K.E.R. Видео
17:58
В Украине покажут телешоу, где Мендель пообщается с Крымом и Донбассом
17:37
Германия, Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca Видео
17:16
Финал саги Думслеера: вышел тизер второго дополнения для DOOM Eternal Видео
Реклама
17:01
В прокуратуре раскрыли детали убийства девочки на Херсонщине Видео
16:49
Авторы Fall Guys представили 4-й сезон: дата выхода и забавный трейлер Видео
16:45
В МИД РФ разразились обвинениями в адрес Украины из-за планов по Крыму Видео
16:34
Главный санврач Ляшко заболел коронавирусом после прививки CoviShield Видео
16:21
Авторы Dying Light 2 признали, что допустили огромную ошибку Видео
16:20
Премьеру Словакии грозит отставка из-за поставок российской вакцины Видео
15:49
Как правильно варить горох: секреты приготовления и рецепт Видео
15:43
В Крыму грозятся получить от Украины до 270$ млрд за "водную блокаду" Видео
15:27
Тернополь не будет менять решение о присвоении стадиону имени Шухевича Видео
14:51
Степанов сделал заявление о тромбах и вакцине от COVID-19 AstraZeneca Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять