Спасает от ожирения и болезней сердца: найден способ минимизировать вред жирной пищи

Что делать, чтобы минимизировать вред жирной пищи, выяснили шведские ученые.
Жирная пища провоцирует ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа и болезни печени. Но шведские ученые нашли способ минимизировать вред жирной пищи.
Минимизировать вред жирной пищи можно с помощью белка аполипопротеина C3. Снижая уровень этого белка – человек одновременно устраняет нарушения обмена веществ, которые были вызваны диетой с высоким содержанием жиров. Результаты исследования шведских специалистов опубликованы в журнале Science Advances.
Читайте такжеИмбирь для похудения: ученые указали на "подводные камни"В новом исследовании обнародованы результаты опытов на мышах. Грызунов сначала закормили жирной пищей – а затем начали лечить препаратом для снижения уровней апо C-3.
"Через 10 недель все мыши... страдали ожирением, инсулинорезистентностью и стеатозом печени. Однако после лечения при продолжающемся питании с высоким содержанием жиров произошла нормализация метаболизма глюкозы, веса и морфологии печени", – рассказал доцент кафедры молекулярной медицины и хирургии Каролинского института Исмаэль Вальядолид-Асебес.
То есть снижение уровня апо C-3 не просто защищает организм от вреда жирной пищи – но и убирает последствия потребления жирных продуктов.
Белок апо С-3: что это
Главным образом белок апо С-3 образуется в клетках печени. Снижая уровень этого белка, ученые смогли добиться того, чтобы жиры расходовались, а не накапливались.
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Жирная пища: список продуктов
ТОП-10 самых жирных продуктов выглядит так:
- сало: на 90% состоит из жира;
- растительное масло – от 91% до 99%;
- сливочное масло: 70-85% в сливочном масле и до 98% – в топленом;
- майонез – 65-70;
- орехи – до 68%;
- мясо: самые жирные виды мяса – свинина, баранья и говяжья грудинка;
- колбасные изделия – до 60% (сырокопченая колбаса);
- сыр – до 35% (на упаковке указывается даже больше – но это процент жира в сухом веществе);
- сливки – от 15%;
- шоколад – 32 г жира на 100 г продукта.
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