УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Медик назвал новую причину резкого потолстения

27 января 2021, 04:22
Прослушать новость
Остановить

Как говорит испанский врач, распространенная привычка, оказывается, заметно добавляет лишних килограммов в районе живота.

Лишний вес
Медик назвал новую причину резкого потолстения / depositphotos.com

Известный врач Айтор Санчес (Испания) сообщил - есть вредная привычка, которая способствует росту висцерального жира в области живота. Об этом сообщает портал Lavanguardia.

Специалист заявил, что пристрастие к курению может вести к появлению большого живота и увеличению массы висцерального жира.

"Висцеральный — это жир, накопленный в брюшной полости вокруг внутренних органов. Такой тип ожирения является наиболее опасным, он делает человека склонным к риску развития метаболических заболеваний", — предупредил медик.

Врач также пояснил, что в организме курильщиков гораздо хуже работают механизмы выработки инсулина, и поэтому хуже контролируется уровень сахара в крови. Такая особенность способствует развитию ожирения - особенно в области живота.

Что касается потолстения, то после того, как человек бросает курить, этот феномен действительно наблюдается в большинстве случаев, заявил врач. По его словам, в этом случае к набору веса ведет не отказ от табака, а попытки людей справиться со стрессом, который возникает по причине исчезновения привычки. Большинство в таких обстоятельствах свой стресс начинает "заедать".

Читайте такжеУченые рассказали, какой завтрак лучше всего "борется" с лишним весом

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • В США исследователи закончили проект, который посвящен проблеме ‒ какой из завтраков помогает человеку бороться с ожирением лучше всего.
  • Исследователям из Института молекулярной биотехнологии при Австрийской академии наук (IMBA) удалось выявить группу людей, которые не толстеют вне зависимости от употребляемой в пищу еды.
лишний вес курение ожирение вредная еда
Сейчас вы просматриваете новость «Медик назвал новую причину резкого потолстения». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Уже был коронавирус: три признака, указывающие на то, что вы переболелиУже был коронавирус: три признака, указывающие на то, что вы переболели Названы 8 ферментированных продуктов, мощно усиливающих иммунитетНазваны 8 ферментированных продуктов, мощно усиливающих иммунитет Как отличить пневмонию от простуды: врач назвал семь признаковКак отличить пневмонию от простуды: врач назвал семь признаков Высокое кровяное давление: 6 признаков необходимости вызова врачаВысокое кровяное давление: 6 признаков необходимости вызова врача Ученые рассказали, какие из человеческих рас слабы перед COVID-19Ученые рассказали, какие из человеческих рас слабы перед COVID-19
Следующий материал

Последние новости

05:30
"У шулера выпала из рукава крапленая колода": социолог предупредил, чего ожидать от Путина
05:13
Эпидемиолог объяснил, помогут ли вакцины против новых штаммов COVID-19 Видео
04:47
Пожелания и поздравительные открытки с именинами для Нины Видео
04:22
Медик назвал новую причину резкого потолстения Видео
03:50
Гиркин назвал неожиданную причину убийства главаря "ДНР" Захарченко Видео
Реклама
03:02
Гороскоп на 28 января для всех: сердечный приступ, "капканы" и деловые иллюзии Видео
02:11
София Ричи в бикини продемонстрировала сексуальную фигуру
01:36
Что опаснее для здоровья: сигареты или кальян - ответ кардиолога Видео
00:55
День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник Видео
00:48
Украину ждет аномальная весна: синоптик удивил прогнозом Видео
00:19
Астролог назвал "звезду" февраля 2021: в каких сферах ждет большая удача Видео
00:04
Человечество не сможет победить коронавирус: инфекционист назвала проблему Видео
26 января, вторник
23:58
Ученые указали на 4 причины сонливости и рассказали, что с этим делать Видео
23:47
Названы признаки сердечного приступа, которые легко видны на коже Видео
23:24
Розовый шум: что это и как он может помочь выспаться Видео
23:20
В Белом доме рассказали правду о переговорах Байдена с Путиным Видео
22:58
В Минздраве назвали ТОП-5 продуктов для иммунитета Видео
22:48
Как лечить кашель дома: названы натуральные средства Видео
22:30
Школы снова закроют на карантин: в Минздраве назвали условие Видео
22:28
Боевики ОРДЛО незаконно удерживают более 260 украинцев: кто они
Реклама
22:10
Коронавирус в Украине 26 января: нашли меньше 3 тысяч новых больных Видео
22:01
Гороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышение Видео
22:00
Браузер Brave – достойная замена Chrome, которая платит вам за сёрфинг в интернете
22:00
В моду на весну-лето входят феерические блузки "острые углы" и прозрачные блузки Фото Видео
21:48
Санкции против Северного потока-2: у Байдена сделали заявление Видео
21:40
Разумков озвучил сроки проведения первого референдума в Украине
21:35
Праздник святой Нины: как молиться и что нельзя делать
21:14
Закон о референдуме: у Зеленского рассказали новые подробности Видео
21:03
В игре Minecraft появилась точная копия "дворца Путина" Видео
20:59
Травля Путина: экс-депутат Госдумы назвал сроки освобождения Навального Видео
20:47
Первый звонок не Зеленскому: Байден и Путин по телефону обсудили Украину Видео
20:30
Метро по 20 гривен: киевлян ждет очередное повышение тарифов Видео
20:22
В посольстве РФ упрекнули Навального за слова о Крыме Видео
20:00
Сотни тысяч под угрозой штрафов: как украинцев заставят платить за кондиционеры
19:53
"Это был не я": Путин попытался разоблачить фотожабы про дворец Видео
19:45
"Слуга народа" разъяснил популярные мифы о законе про референдум Видео
19:35
У американской дипломатии новый шеф: кто такой Энтони Блинкен Видео
19:19
Шоколад для здоровья: что может улучшить любимое лакомство Видео
19:05
Референдумы и электронное голосование: Стефанчук рассказал, когда это случится Видео
19:02
Комаровский описал опасные симптомы "постковида" Видео
Реклама
18:58
Представлен драйвовый трейлер к выходу 8-го сезона Apex Legends Видео
18:32
Витренко озвучил причины рекордно низких запасов угля Видео
18:31
Очень странные дела - 4 сезон будет самым страшным
18:10
Игра про Джеймса Бонда от авторов Hitman: появились новые подробности Видео
18:06
Победительница Холостяка попала в аварию
18:03
"Неподъемная сумма": Кличко озвучил долги киевлян по коммуналке Видео
17:52
В Крыму продали винзавод Коктебель родственнику шишки из России Видео
17:39
Православные родительские субботы 2021 – календарь и что делать Видео
17:39
"Рюрикович он": СМИ нашли корни Байдена в династии князей Киевской Руси
17:30
"Еще трусики сверху": Маша Ефросинина произвела фурор провокационным нарядом
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять