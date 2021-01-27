Медик назвал новую причину резкого потолстения / depositphotos.com

Известный врач Айтор Санчес (Испания) сообщил - есть вредная привычка, которая способствует росту висцерального жира в области живота. Об этом сообщает портал Lavanguardia.

Специалист заявил, что пристрастие к курению может вести к появлению большого живота и увеличению массы висцерального жира.

"Висцеральный — это жир, накопленный в брюшной полости вокруг внутренних органов. Такой тип ожирения является наиболее опасным, он делает человека склонным к риску развития метаболических заболеваний", — предупредил медик.

Врач также пояснил, что в организме курильщиков гораздо хуже работают механизмы выработки инсулина, и поэтому хуже контролируется уровень сахара в крови. Такая особенность способствует развитию ожирения - особенно в области живота.

Что касается потолстения, то после того, как человек бросает курить, этот феномен действительно наблюдается в большинстве случаев, заявил врач. По его словам, в этом случае к набору веса ведет не отказ от табака, а попытки людей справиться со стрессом, который возникает по причине исчезновения привычки. Большинство в таких обстоятельствах свой стресс начинает "заедать".

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