Вчені розповіли, чи є зв'язок між вживанням кави і тривалістю життя

Деякі кавомани впевнено говорять- мовляв, кава цілком здатна і легко продовжує життя людині. Британські вчені досліджували - так це чи все навпаки.
Британські вчені з'ясували, що кава знижує ризик розвитку хронічних захворювань печінки. Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Фахівці стверджують, що довели здатність напою зменшувати ймовірність летального результату в таких випадках.
Дослідники проаналізували дані 494 585 учасників британського біобанку-проекту, спрямованого на пошук генетичних факторів і факторів навколишнього середовища. В експерименті брали участь добровольці від 40 до 69 років. Більшість з них зізналися в любові до кави (384 818 чоловік), а інші сказали, що не вживали напій (109 767 чоловік).
Фахівці вивчали стан печінки учасників протягом майже 11 років і зафіксували 3600 випадків хронічного захворювання печінки, 301 смертельний результат і 1839 випадків жирової хвороби печінки. Дослідники також врахували такі фактори, як індекс маси тіла учасників, вживання алкоголю і статус куріння.
В результаті аналізу вчені з'ясували, що вживають каву будь-якого сорту ризикували придбати хронічне захворювання печінки або жирової хвороби печінки на 20% менше. Крім того, у прихильників кави ризик смерті від цих причин виявився на 49% нижче, ніж у іншої групи.
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Нагадаємо, раніше шведські вчені стверджували-один з популярних видів заварювання кави може не тільки зіпсувати смак напою, але і привести до проблем зі здоров'ям.
До того дослідники з Італії зуміли довести незвичайний вплив кави на організм
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