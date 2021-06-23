Вчені розповіли, чи є зв'язок між вживанням кави і тривалістю життя

Вчені розповіли, чи є зв'язок між вживанням кави та / УНІАН

Британські вчені з'ясували, що кава знижує ризик розвитку хронічних захворювань печінки. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Фахівці стверджують, що довели здатність напою зменшувати ймовірність летального результату в таких випадках.

Дослідники проаналізували дані 494 585 учасників британського біобанку-проекту, спрямованого на пошук генетичних факторів і факторів навколишнього середовища. В експерименті брали участь добровольці від 40 до 69 років. Більшість з них зізналися в любові до кави (384 818 чоловік), а інші сказали, що не вживали напій (109 767 чоловік).

Фахівці вивчали стан печінки учасників протягом майже 11 років і зафіксували 3600 випадків хронічного захворювання печінки, 301 смертельний результат і 1839 випадків жирової хвороби печінки. Дослідники також врахували такі фактори, як індекс маси тіла учасників, вживання алкоголю і статус куріння.

В результаті аналізу вчені з'ясували, що вживають каву будь-якого сорту ризикували придбати хронічне захворювання печінки або жирової хвороби печінки на 20% менше. Крім того, у прихильників кави ризик смерті від цих причин виявився на 49% нижче, ніж у іншої групи.

читайте такожЕксперти розповіли, чи можна пити розчинну каву

Нагадаємо, раніше шведські вчені стверджували-один з популярних видів заварювання кави може не тільки зіпсувати смак напою, але і привести до проблем зі здоров'ям.

До того дослідники з Італії зуміли довести незвичайний вплив кави на організм

Раніше російський дієтолог і ендокринолог Альбіна Комісарова попередила, що дітям і підліткам варто уникати кофеїну.