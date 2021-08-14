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Вчені розповіли, як розчинна кава впливає на здоров'я

14 серпня 2021, 00:51

Користь розчинної кави підтвердили і деякі вчені.

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Чим корисна розчинна кава / pixabay

Кава - це популярний, особливо ранковий напій, який може поліпшити настрій і концентрацію уваги, знизити ризик розвитку захворювань серця та інших органів.

Розчинна кава виготовляють з обсмажених кавових зерен, після чого їх подрібнюють і обробляють гарячою водою. Потім цей концентрований напій висушують різними способами.

Таким чином, розчинна кава мало відрізняється від звичайного, вважають фахівці. Головна відмінність полягає в кількості кофеїну - в розчинній каві його менше.

За даними міністерства сільського господарства США, в 100 г розчинної кави міститься 26 мг кофеїну, тоді як в такій же кількості еспресо, приготованому в ресторані, міститься 212 мг кофеїну.

Користь розчинної кави підтвердили і деякі вчені. Так, фахівці з Національного інституту раку США і Північно-Західного університету оцінили вплив кави на здоров'я майже півмільйона людей.

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Вони прийшли до висновку, що користь приносила не тільки звичайна кава, але і кава без кофеїну, мелена кава, а також розчинна кава, проте в меншій мірі, пише Національний центр досліджень в галузі охорони здоров'я.

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Раніше Главред писав про те, що кава не збільшує ризик аритмії у більшості людей. Навпаки вона здатна уповільнити серцебиття. До такого висновку прийшли вчені Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.

За словами вчених, результати роботи підтверджують безпеку кави і спростовують необгрунтовану догму про те, що вона сприяє порушенню серцевої діяльності. Фахівці продемонстрували, що кожна додаткова чашка кави, яку людина випиває щодня, може знизити ризик аритмії в середньому приблизно на три відсотки.

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