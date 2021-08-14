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Ученые рассказали, как растворимый кофе влияет на здоровье

14 августа 2021, 00:51

Пользу растворимого кофе подтвердили и некоторые ученые.

Чем полезен растворимый кофе / pixabay

Кофе - этот популярный, особенно утренний напиток, который может улучшить настроение и концентрацию внимания, снизить риск развития заболеваний сердца и других органов.

Растворимый кофе изготавливают из обжаренных кофейных зерен, после чего их измельчают и обрабатывают горячей водой. Затем получившийся концентрированный напиток высушивают различными способами.

Таким образом, растворимый кофе мало отличается от обычного, считают специалисты. Главное различие заключается в количестве кофеина – в растворимом кофе его меньше.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 100 г растворимого кофе содержится 26 мг кофеина, тогда как в таком же количестве эспрессо, приготовленном в ресторане, содержится 212 мг кофеина.

Пользу растворимого кофе подтвердили и некоторые ученые. Так, специалисты из Национального института рака США и Северо-Западного университета оценили влияние кофе на здоровье почти полмиллиона человек.

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Они пришли к выводу, что пользу приносил не только обычный кофе, но и кофе без кофеина, молотый кофе, а также растворимый кофе, однако в меньшей степени, пишет Национальный центр исследований в области здравоохранения.

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Ранее Главред писал о том, что кофе не увеличивает риск аритмии у большинства людей. Наоборот он способен замедлить сердцебиение. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

По словам ученых, результаты работы подтверждают безопасность кофе и опровергают необоснованную догму о том, что он способствует нарушению сердечной деятельности. Специалисты продемонстрировали, что каждая дополнительная чашка кофе, которую человек выпивает ежедневно, может снизить риск аритмии в среднем примерно на три процента.

кофе
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