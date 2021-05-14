Вчені розповіли, яка речовина потрібна для нормальної роботи серця

В ході дослідження оцінювалися такі показники, як індекс маси тіла, рівень цукру в крові натщесерце і холестерину. І тому вдалося визначити речовину.
Адипонектин - гормон, що виробляється білою жировою тканиною, виявився речовиною, яка необхідна для нормальної роботи серця. Про це свідчать результати дослідження, які вчені з Великобританії та Індії опублікували в журналі PLOS One.
Виявилося, що такий гормон здатний компенсувати генетичну схильність до серцево-судинних захворювань. У дослідженні взяли участь 1886 індійців, які мали високий ризик розвитку захворювань кровоносної системи. Були оцінені такі показники, як індекс маси тіла, рівень цукру в крові натщесерце і холестерину.
Виявилося, що у тих, у кого спостерігалися кардіометаболічні порушення (більше 80% учасників), в крові присутні низькі концентрації адипонектину. Цей зв'язок залишався чітким навіть при врахуванні сторонніх факторів, зазвичай впливають на здоров'я серця.
Подальший аналіз показав, що рівень адипонектину може знижуватися у людей з генетичними варіаціями у виробленні оментину (речовина, яка виділяється вісцеральною жировою тканиною і підсилює чутливість до інсуліну при нормальній вазі).
Однак у тих, у кого вироблення оментину знижена через генетичних особливостей, можуть розвинутися серцево-судинні захворювання навіть при відсутності зайвої ваги.
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