В Україні можу увести локдаун у листопаді - МОЗ

В Україні можуть ввести локдаун / УНІАН

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін спрогнозував, коли в Україні можуть знову запровадити локдаун.

Як розповів Кузін в інтерв'ю для BBC News Україна, це може статися вже в листопаді цього року.

"За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємося, новий локдаун можуть запровадити орієнтовно в листопаді", - сказав представник МОЗ.

Як зазначив Кузін, зараз найгірша ситуація з поширенням коронавірусу спостерігається в східних і західних областях України.

У цих областях, за його словами, фіксують дещо більше хворих, ніж в інших регіонах країни.

Реклама

читайте такожШтам Дельта "атакує": у МОЗ розповіли про нову хвилю коронавірусу

Штам Дельта в Україні - про що раніше писав Главред:

У Кременці Тернопільської області штам коронавірусу Дельта підтвердили у 9-місячної дитини. Його госпіталізували разом з матір'ю.

Епідеміологи прогнозують, що вже з наступного тижня в Україні кількість хворих коронавірусом почне відчутно зростати, заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, в Україні вже зафіксовано понад 300 випадків інфікування штамом Дельта.

Тим часом вчені пояснили, чи можна заразитися штамом Дельта від вакцинованих.