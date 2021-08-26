В Минздраве назвали сроки и условие введения локдауна в Украине

В Украине могут ввести локдаун / УНИАН

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин спрогнозировал, когда в Украине могут снова ввести локдаун.

Как рассказал Кузин в интервью для BBC News Украина, это может произойти уже в ноябре этого года.

"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", - сказал представитель Минздрава.

Как отметил Кузин, сейчас наихудшая ситуация с распространением коронавируса наблюдается в восточных и западных областях Украины.

В этих областях, по его словам, фиксируют несколько больше больных, чем в других регионах страны.

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Штамм Дельта в Украине - о чем ранее писал Главред:

В Кременце Тернопольской области штамм коронавируса Дельта подтвердили у 9-месячного ребенка. Его госпитализировали вместе с матерью.

Эпидемиологи прогнозируют, что уже со следующей недели в Украине количество больных коронавирусом начнет ощутимо расти, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, в Украине уже зафиксировано более 300 случаев инфицирования штаммом Дельта.

Тем временем ученые объяснили, можно ли заразиться штаммом Дельта от вакцинированных.