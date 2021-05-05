Лікар назвав продукт, який "вбиває" наш організм

Чим небезпечний хліб для організму / pixabay

Лікар-дієтолог Олексій Ковальков розповів, що хліб у щоденному раціоні "вбиває" організм і підшлункову.

За словами Ковалькова, якщо порівняти хліб з цукром-рафінадом, його рівень глікемічного індексу становить 80, а цукру всього 65.

"Це нас вбиває, руйнує нашу підшлункову", — підкреслив лікар на своєму каналі на YouTube, вказавши, що хліб можна їсти не частіше двох-трьох разів на рік.

Медик зазначив, що більшість людей не витрачають стільки енергії, щоб компенсувати вживання цього продукту, і для "відпрацювання" одного шматка хліба треба годину займатися в спортзалі.

За словами лікаря-дієтолога Михайла Гінзбурга, хліб можна замінити різними крупами і круп'яними стравами.

"Шкідливість даного продукту визначається не його назвою, навіть багато в чому не складом, а в основному кількістю, тобто скільки його присутній в щоденному раціоні людини. Якщо його в харчуванні не так багато, то проблем особливих немає. Його можна виключити", — відзначає дієтолог.

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Крім того, за словами Гінзбурга, корисним хлібом можна вважати хліб з харчовими волокнами. Він досить ситний і зовсім не калорійний, підкреслив лікар.

За словами лікаря, свіжий хліб небезпечніше черствого, так як він володіє більш високою кислотністю і може бути шкідливий для людей з проблемами шлунково-кишкового тракту.

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