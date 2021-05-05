Врач назвал продукт, который "убивает" наш организм

Чем опасен хлеб для организма / pixabay

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что хлеб в ежедневном рационе "убивает" организм и поджелудочную.

По словам Ковалькова, если сравнить хлеб с сахаром-рафинадом, его уровень гликемического индекса составляет 80, а сахара всего 65.

"Это нас убивает, разрушает нашу поджелудочную", — подчеркнул врач на своем канале в YouTube, указав, что хлеб можно есть не чаще двух-трех раз в год.

Медик отметил, что большинство людей не тратят столько энергии, чтобы компенсировать употребление этого продукта, и для "отработки" одного куска хлеба надо час заниматься в спортзале.

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, хлеб можно заменить различными крупами и крупяными блюдами.

"Вредность данного продукта определяется не его названием, даже во многом не составом, а в основном количеством, то есть сколько его присутствует в ежедневном рационе человека. Если его в питании не так много, то проблем особых нет. Его можно исключить", — отметил диетолог.

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Кроме того, по словам Гинзбурга, полезным хлебом можно считать хлеб с пищевыми волокнами. Он достаточно сытный и совсем не калорийный, подчеркнул врач.

По словам врача, свежий хлеб опаснее черствого, так как он обладает более высокой кислотностью и может быть вреден для людей с проблемами ЖКТ.

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