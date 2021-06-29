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Лікар назвав смертельну небезпеку солі

29 червня 2021, 20:49
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Перевищення добової норми солі загрожує непоправними наслідками.

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Кому не можна їсти сіль / pixabay

Лікар і телеведучий Олександр Мясников заявив, що надмірне споживання солі може стати причиною онкологічних захворювань або інсульту.

"Ми споживаємо 12 грамів кухонної солі на душу населення, а належить п'ять грамів солі. А гіпертонікам і особам старше 50 років-всього 2,5 грама кухонної солі", — каже Мясников

Лікар назвав головну помилку, яка призводить до набору зайвої ваги.

Він підкреслив, що перевищення добової норми загрожує непоправними наслідками.

"Надлишок солі підточує нас, веде до раку, веде до інсультів", - зазначив лікар.

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Мясников повідомив, що після виключення значної частини солі з щоденного раціону у нього стали набагато рідше виникати набряки.Також фахівець розповів, чим можна замінити сіль для заповнення запасів натрію.

"Ну, не можете без солоного зовсім, поки заміщайте ось цим (гіпонатрієвої сіллю). Але моя порада: відходьте від солі, не купуйте ні цю, ні яку-небудь іншу", - підсумував фахівець.

читайте такожДієтолог назвала найкориснішу сіль для організму

Як раніше повідомляв Главред, медики назвали дієві методи, дотримання яких дозволяє людині швидше заснути. Як кажуть сомнологи​, перед сном категорично не варто читати новини.

здоров'я сіль
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