Врач назвал смертельную опасность соли

Кому нельзя есть соль / pixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что избыточное потребление соли может стать причиной онкологических заболеваний или инсульта.

"Мы потребляем 12 граммов поваренной соли на душу населения, а положено пять граммов соли. А гипертоникам и лицам старше 50 лет — всего 2,5 грамма поваренной соли", — сказал Мясников.

Врач назвал главную ошибку, которая приводит к набору лишнего веса.

Он подчеркнул, что превышение суточной нормы грозит непоправимыми последствиями.

"Избыток соли подтачивает нас, ведет к раку, ведет к инсультам", - отметил врач.

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Мясников сообщил, что после исключения значительной части соли из ежедневного рациона у него стали гораздо реже возникать отеки.Также специалист рассказал, чем можно заменить соль для восполнения запасов натрия.

"Ну, не можете без соленого совсем, пока замещайте вот этим (гипонатриевой солью). Но мой совет: отходите от соли, не покупайте ни эту, ни какую-либо другую", — заключил специалист.

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