Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику

Найнебезпечніший шашлик / pixabay

Лікар-онколог і проктолог Олена Смирнова пояснила, чому шашлик є шкідливим блюдом, а також дала кілька рекомендацій щодо його приготування.

Як зазначає медик в Instagram, в процесі смаження в м'ясі накопичуються канцерогенні речовини. Одне з найнебезпечніших з них - бензапірен: він утворюється, коли жир капає з шашлику на вугілля, а потім піднімається з димом і осідає на поверхні м'яса.

"До речі, згідно з дослідженнями, деякі види маринаду знижують кількість канцерогенів. Це маринади на основі вина, пива і навіть з чаєм", — пише фахівець.

Крім того, медик нагадала, що свинина і баранина важко перетравлюються і "заборонені людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту".

А поєднувати смажене м'ясо з пивом або міцним алкоголем, то це забезпечить "подвійний удар по печінці і підшлунковій залозі".

Медик зазначає, що пиво бажано замінити на келих червоного сухого вина. А до м'яса краще додати овочі та зелень: таким чином, ви отримаєте додаткову порцію вітамінів, а клітковина поліпшить травлення.

"Щоб зробити шашлик менш шкідливим, використовуйте не готові вугілля, а звичайні дрова (обов'язково дайте їм прогоріти). Не користуйтеся розпалом або засобами з бензином. Саме м'ясо потрібно не смажити, а рівномірно запікати. Якщо куточки м'яса підгоріли, цю скоринку обов'язково треба зрізати - саме в ній міститься найбільша кількість канцерогенів", - повідомила лікар.

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Також для шашлику рекомендується купувати птицю або рибу, які легше засвоюються і швидше готуються.

Як раніше повідомляв Главред: