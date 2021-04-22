Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка

Самый опасный шашлык / pixabay

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова объяснила, почему шашлык является вредным блюдом, а также дала несколько рекомендаций по его приготовлению.

Как отмечает медик в Instagram, в процессе жарки в мясе накапливаются канцерогенные вещества. Одно из самых опасных из них — бензапирен: он образуется, когда жир капает с шашлыка на угли, а затем поднимается с дымом и оседает на поверхности мяса.

"Кстати, согласно исследованиям, некоторые виды маринада снижают количество канцерогенов. Это маринады на основе вина, пива и даже с чаем", — пишет специалист.

Кроме того, медик напомнила, что свинина и баранина тяжело перевариваются и "запрещены людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта".

А совмещать жареное мясо с пивом или крепким алкоголем, то это обеспечит "двойной удар по печени и поджелудочной железе".

Медик отмечает, что пиво желательно заменить на бокал красного сухого вина. А к мясу лучше добавить овощи и зелень: таким образом, вы получите дополнительную порцию витаминов, а клетчатка улучшит пищеварение.

"Чтобы сделать шашлык менее вредным, используйте не готовые угли, а обычные дрова (обязательно дайте им прогореть). Не пользуйтесь розжигом или средствами с бензином. Само мясо нужно не жарить, а равномерно запекать. Если уголки мяса подгорели, эту корочку обязательно надо срезать — именно в ней содержится самое большое количество канцерогенов", - сообщила врач.

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Также для шашлыка рекомендуется покупать птицу или рыбу, которые легче усваиваются и быстрее готовятся.

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