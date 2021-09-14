Лікар детально розповіла, що робити із хронічною втомою

Лікар-дієтолог Марина Сергєєва розповіла, як з'ясувати, звідки "ростуть ноги" цієї самої втоми і що з нею робити.
З хронічною втомою стикається величезна кількість людей у всьому світі.
Лікар-дієтолог Марина Сергєєва розповіла в Instagram, як з'ясувати, звідки "ростуть ноги" цієї самої втоми і що з нею робити.
Найочевидніші причини хронічної втоми:
- Железодефицит. Навіть якщо ваш гемоглобін в нормі, перевіряємо феритин.
- Гіпотиреоз.
- Дефіцит гормонів щитовидної залози = хронічна втома . Дивимося аналізи.
- Хронічна інтоксикація. І тут потрібно покопатися. Причин може бути багато: паразитози, грибкова інвазія, віруси (той же герпес і Епштейн), аутоімунний процес.
- Гіпоксія. Тут вам і залізодефіцит, і дефіцит жирів в раціоні, і стан судинної стінки.
- Інсулінорезистентність і діабет. Треба дивитися аналізи.
- Харчування. Проаналізуйте на предмет дефіциту жирів і надлишку вуглеводів. Цей пункт треба було поставити на перше місце.⠀
Нагадаємо, раніше медики говорили, що для росту м'язів просто необхідний білок - амінокислоти, які надходять з їжею, стають будівельним матеріалом для нових м'язових клітин.
І лікарі назвали відразу сім білкових продуктів, які допомагають м'язам рости.
Автор: Катерина Трохимчук