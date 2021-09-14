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Лікар детально розповіла, що робити із хронічною втомою

14 вересня 2021, 02:24

Лікар-дієтолог Марина Сергєєва розповіла, як з'ясувати, звідки "ростуть ноги" цієї самої втоми і що з нею робити.

Утома
Лікар назвала причини втоми / Andrezza Haddaway / Flickr

З хронічною втомою стикається величезна кількість людей у всьому світі.

Лікар-дієтолог Марина Сергєєва розповіла в Instagram, як з'ясувати, звідки "ростуть ноги" цієї самої втоми і що з нею робити.

Найочевидніші причини хронічної втоми:

  • Железодефицит. Навіть якщо ваш гемоглобін в нормі, перевіряємо феритин.
  • Гіпотиреоз.
  • Дефіцит гормонів щитовидної залози = хронічна втома . Дивимося аналізи.
  • Хронічна інтоксикація. І тут потрібно покопатися. Причин може бути багато: паразитози, грибкова інвазія, віруси (той же герпес і Епштейн), аутоімунний процес.
  • Гіпоксія. Тут вам і залізодефіцит, і дефіцит жирів в раціоні, і стан судинної стінки.
  • Інсулінорезистентність і діабет. Треба дивитися аналізи.
  • Харчування. Проаналізуйте на предмет дефіциту жирів і надлишку вуглеводів. Цей пункт треба було поставити на перше місце.⠀
    ​​

Нагадаємо, раніше медики говорили, що для росту м'язів просто необхідний білок - амінокислоти, які надходять з їжею, стають будівельним матеріалом для нових м'язових клітин.

І лікарі назвали відразу сім білкових продуктів, які допомагають м'язам рости.

viber
здоров'я продукти харчування правильне харчування
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