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Лікар розповіла про підступну небезпеку вареної картоплі

22 серпня 2021, 22:59
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За словами медика, картопля не є продуктом для щоденного вживання.

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Чим небезпечна картопля / pixabay

Картопля - найпопулярніший овоч у кожному будинку. У ній міститься велика кількість простих вуглеводів.

В одній вареній картоплі міститься одна столова ложка цукру. Про це попередила кардіолог, кандидат медичних наук Ганна Кореневич.

"Чотири варені картоплини містять денну норму цукру. Якщо ми перевищуємо цю норму, то починаємо своєму здоров'ю дуже сильно шкодити", - каже медик.

За її словами, якщо людина з'їла чотири картоплини, то йому вже не варто додавати в чай цукор і їсти хліб.

"Загалом, картопля - це досить-таки серйозний удар по організму", - каже кардіолог.

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Кореневич зазначила, що картопля не є продуктом для щоденного вживання. Вона, скоріше, підходить під "десерт".

"Для мене картопля - святкове блюдо. Наприклад, картопля смажена на салі з цибулею і кропом".

За словами медика, варто вживати картоплю рідко і лише в першій половині дня, а також не поєднувати страви з неї та хлібом.

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Як раніше повідомляли, медики назвали дієві методи, дотримання яких дозволяє людині швидше заснути. Як кажуть сомнологи​, перед сном категорично не варто читати новини.

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здоров'я картопля кардіологія
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