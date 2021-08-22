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Врач рассказала о коварной опасности вареной картошки

22 августа 2021, 22:59
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По словам медика, картофель не является продуктом для ежедневного употребления.

Чем опасна картошка / pixabay

Картошка - самый популярный овощ в каждом доме. В ней содержится большое количество простых углеводов.

В одной вареной картошке содержится одна столовая ложка сахара. Об этом предупредила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

"Четыре вареных картофелины содержат дневную норму сахара. Если мы превышаем эту норму, то начинаем своему здоровью очень сильно вредить", - говорит медик.

По ее словам, если человек съел четыре картофелины, то ему уже не стоит добавлять в чай сахар и есть хлеб.

"В общем, картошка – это довольно-таки серьезный удар по организму", – заключила кардиолог.

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Кореневич отметила, что картофель не является продуктом для ежедневного употребления. Она, скорее, подходит под "десерт".

"Для меня картошка – праздничное блюдо. Например, картошка жареная на сале с луком и укропом".

По словам медика, стоит употреблять картофель редко и лишь в первой половине дня, а также не сочетать блюда из нее с хлебом.

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Как ранее сообщали, медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть. Как говорят сомнологи​, перед сном категорически не стоит читать новости.

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здоровье картошка кардиология
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