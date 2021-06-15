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Лікарі назвали продукти, які не можна розігрівати

15 червня 2021, 22:49
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Більшість продуктів харчування рекомендується їсти в свіжому вигляді, або відразу після термічної обробки.

Яйце
Чому яйця не можна розігрівати / pixabay

Багато з нас звикли готувати собі заздалегідь обід або вечерю, і навіть того не помічаючи нагрівають заново їжу більше трьох разів. Як зазначають медики, не всі продукти безпечні для вживання в їжу після повторного нагрівання.

Є частина продуктів харчування, які через свою особливу молекулярної структури, після повторного нагрівання, перетворюються на справжню отруту.

Буряк. Вміст нітратів в буряках корисно для нашого організму, але ніколи не нагрівайте буряк два або більше рази, якщо ви хочете зберегти своє здоров'я.

Картопля. Крохмаль міститься в картоплі благотворно впливає на здоров'я, але коли його розігрівають по кілька разів — він втрачає свою поживну цінність і цілющі властивості, і перетворюється в отруту, який може нашкодити всьому організму.

Яйце. Вплив високих температур на яйця може бути досить смертельним. Вживання яєць після варіння - корисно - але дуже шкідливо, якщо ви розігрієте їх на наступний день, кажуть медики.

Курка. Куряче м'ясо смачне, але ви повинні з'їсти його відразу ж після приготування. Розігріваючи курку на наступний день - ви змінюєте структуру білка, що в свою чергу призводить до проблем з травленням. Курка містить більше білка, ніж червоне м'ясо, і його рекомендується вживати холодним. Навіть, якщо ви повторно будете розігрівати її при дуже низькій температурі протягом більш тривалого періоду часу.

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Гриби. Розігріті гриби можуть негативно вплинути на ваш організм. Вміщені в грибах ліпоїди, фосфатиди і ефірні масла при повторній тепловій обробці роблять з них справжню "отруту" і призведе до серйозних проблем з серцем і травною системою.

Як раніше повідомляв Главред, чай має безліч корисних властивостей, які сприятливо впливають на роботу організму.

Однак медики відзначають, що зелений чай не можна вживати на голодний шлунок. До того ж, варто уникнути споживання цього напою натщесерце.

здоров'я
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