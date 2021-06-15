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Врачи назвали продукты, которые нельзя разогревать дважды

15 июня 2021, 22:49
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Большинство продуктов питания рекомендуется есть в свежем виде, либо сразу после термической обработки.

Яйца
Почему яйца нельзя разогревать / pixabay

Многие из нас привыкли готовить себе заранее обед или ужин, и даже того не замечая нагревают заново пищу более трех раз. Как отмечают медики, не все продукты безопасны для употребления в пищу после повторного нагрева.

Есть часть продуктов питания, которые ввиду своей особой молекулярной структуры, после повторного нагрева, превращаются в настоящий яд.

Свекла. Содержание нитратов в свекле полезно для нашего организма, но никогда не нагревайте свеклу два или более раза, если вы хотите сохранить свое здоровье.

Картофель. Крахмал содержащийся в картофеле благотворно влияет на здоровье, но когда его разогревают по несколько раз — он теряет свою питательную ценность и целебные свойства, и превращается в яд, который может навредить всему организму.

Яйца. Воздействие высоких температур на яйца может быть весьма смертельным. Употребление яиц после варки — полезно, но очень вредно, если вы разогреете их на следующий день, говорят медики.

Курица. Куриное мясо вкусное, но вы должны съесть его сразу же после приготовления. Разогревая курицу на следующий день — вы изменяете структуру белка, что в свою очередь приводит к проблемам с пищеварением. Курица содержит больше белка, чем красное мясо, и его рекомендуется употреблять холодным. Даже, если вы повторно будете разогревать ее при очень низкой температуре в течение более длительного периода времени.

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Грибы. Разогретые грибы могут негативно повлиять на ваш организм. Содержащиеся в грибах липоиды, фосфатиды и эфирные масла при повторной тепловой обработке делают из них настоящую "отраву" и приведет к серьезным проблемам с сердцем и пищеварительной системой.

Как ранее сообщал Главред, чай имеет множество полезных свойств, которые благоприятно влияют на работу организма.

Однако медики отмечают, что зеленый чай нельзя употреблять на голодный желудок. К тому же, стоит избежать потребления этого напитка натощак.

здоровье
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