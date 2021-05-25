Лікарі назвали серйозну небезпеку бузку

Чим небезпечнийй бузок / goodfon.ru

Весняний бузок збирають не тільки заради естетичного задоволення і красивих букетів, а й користі для здоров'я. Але не всі знають, що квітки бузку несуть і небезпеку для нас.

Раніше було прийнято використовувати квітки, листя і бруньки бузку. Листя бузку збирають під час цвітіння і сушать в добре провітрюваних приміщеннях.

Як кажуть медики, бузок має протизапальні, жарознижуючі та антисептичні властивості;

надає легкий знеболюючий ефект;

сприяє виведенню зайвої рідини з організму, має сечогінну дію, тому застосовується для профілактики і лікування каменів у нирках;

знижує глюкозу в крові і приносить користь при цукровому діабеті;

зменшує набряклість і запалення при недугах суглобів, покращує стан зв'язок;

благотворно впливає на шкіру і сприяє загоєнню пошкоджень і подразнень.

Раніше листя бузку активно застосовувалися для загоєння гнійних ран. Також використовували від радикуліту і артриту. Квітки бузку наполягали на гасі або спирті. З отриманого ліки роблять примочки на хворі місця. Таку суміш можна також втирати в шкіру, масажуючи хворі суглоби.

Бузок, кажуть медики, допомагає і при мігрені. Компрес зі свіжого листя бузку рекомендують прикладати до чола при виникненні болю.

У чому небезпека бузку

Весняний бузок може бути не так нешкідлив, як може здатися на перший погляд. Вживати квітки бузку необхідно дуже обережно. У великій кількості вони містять глікозит сирингин, який при розпаді утворює отруйні речовини.

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Бузок, як і будь-яка рослина, може викликати алергію, тому людям, схильним до цієї недуги, рекомендується бути особливо уважними.

Не варто експериментувати з вживанням бузку жінкам з амінореєю, а також людям з хронічною нирковою недостатністю та іншими проблемами з нирками. З обережністю варто застосовувати її тим, хто страждає атонічними запорами.

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