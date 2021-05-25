Врачи назвали серьезную опасность сирени

Весенняя сирень может быть не так безобидна, как может показаться на первый взгляд.
Весеннюю сирень собирают не только ради эстетического удовольствия и красивых букетов, но и пользы для здоровья. Но не все знают, что цветки сирени несут и опасность для нас.
Раньше было принято использовать цветки, листья и почки сирени. Листья сирени собирают во время цветения и сушат в хорошо проветриваемых помещениях.
Как говорят медики, сирень обладает противовоспалительными, жаропонижающими и антисептическими свойствами;
- оказывает легкий обезболивающий эффект;
- способствует выведению лишней жидкости из организма, обладает мочегонным действием, поэтому применяется для профилактики и лечения камней в почках;
- снижает глюкозу в крови и приносит пользу при сахарном диабете;
- уменьшает отечность и воспаление при недугах суставов, улучшает состояние связок;
- благотворно воздействует на кожу и способствует заживлению повреждений и раздражений.
Ранее листья сирени активно применялись для заживления гноящихся ран. Также использовали от радикулита и артрита. Цветки сирени настаивали на керосине либо спирте. Из получившегося лекарства делают примочки на больные места. Такую смесь можно также втирать в кожу, массируя больные суставы.
Сирень, говорят медики, помогает и при мигрени. Компресс из свежих листьев сирени рекомендуют прикладывать ко лбу при возникновении болей.
В чем опасность сирени
Весенняя сирень может быть не так безобидна, как может показаться на первый взгляд. Употреблять цветки сирени необходимо очень осторожно. В большом количестве они содержат гликозит сирингин, который при распаде образует ядовитые вещества.
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Сирень, как и любое растение, может вызывать аллергию, поэтому людям, склонным к этому недугу, рекомендуется быть особо внимательными.
Не стоит экспериментировать с употреблением сирени женщинам с аминореей, а также людям с хронической почечной недостаточностью и другими проблемами с почками. С осторожностью стоит применять ее тем, кто страдает атоническими запорами.
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