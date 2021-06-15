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Лікарі розповіли, який чай не можна пити на голодний шлунок

15 червня 2021, 00:00
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Вживання напою на голодний шлунок може привести до розрідження крові.

Чай
Чим небезпечний зелений чай / pixabay

Чай має безліч корисних властивостей, які сприятливо впливають на роботу організму.

Однак медики відзначають, що зелений чай не можна вживати на голодний шлунок. До того ж, варто уникнути споживання цього напою натщесерце.

У зеленому чаї містяться дубильні речовини, які призводять до посиленого вироблення шлункового соку. Через це можуть виникнути больові відчуття, нудота, а в результаті настануть проблеми зі стільцем. Особливо не рекомендується вживання зеленого чаю натщесерце людям, які страждають виразковою хворобою кишечника і кислотним рефлюксом.

Також зелений чай зменшує засвоєння організмом білка, який допомагає згортанню крові. Вживання напою на голодний шлунок може привести до розрідження крові, а тому він не рекомендований людям з порушеннями згортання крові.

"Людям з анемією не рекомендується вживати зелений чай на голодний шлунок, так як напій може привести до зниження здатності організму засвоювати залізо", - відзначають медики.

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Кофеїн, що міститься в зеленому чаї, стимулює роботу надниркових залоз, що виділяють гормони стресу. Через це підвищується артеріальний тиск і частота серцевих скорочень.

Відповідно від даного напою натщесерце слід відмовитися людям з проблемами серця. Більш того, систематичне споживання зеленого чаю на голодний шлунок може привести до порушення роботи тих же надниркових залоз.

Найкраще пити чай з чимось - фруктами або цільнозерновим печивом.
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