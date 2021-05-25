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Бажання їсти солоне може говорити про серйозну хворобу - дієтолог

25 травня 2021, 05:31

Експерт порадила звернути увагу, як часто виникає бажання з'їсти щось солодке або щось солоне.

огірки, солоності
Дієтолог пояснила , що означає, якщо хочеться солоного / Фото pixaby

Непереборне бажання з'їсти щось солодке або солоне, що виникає без видимих причин, має пояснення. Про що сигналізує ваш організм, розповіла кандидат медичних наук, гастроентеролог, дієтолог Ірина Бережна.

За словами експерта, найчастіше хочеться солодкого після розумового або фізичного навантаження. Із солоним ситуація складніша, передає радіо Sputnik.

По-перше, слід звернути увагу, як часто виникає подібне бажання.

"Можливо, в раціоні не вистачає хлору, тому що багато людей бояться солі та обмежують якимось чином свій раціон", - зазначила дієтолог.

По-друге, треба оцінити потребу солити їжу, тягу до пересолювання.

"Якщо люди переїдають сіль, додають її все більше, але їжа все одно здається несолоною, то варто шукати серйозні захворювання. Як правило, це захворювання надниркових залоз", - пояснила Бережна.

При цьому вона додала, що "такі випадки бувають досить рідко".

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Як повідомляв Главред, вживати солодке на порожній шлунок небезпечно - це підвищує ризик розвитку діабету. За словами медиків, солодощі містять швидкі вуглеводи, які краще вживати лише після основного прийому їжі.

Учені з'ясували, що надмірне вживання солодкого призводить до агресії та нервово-психічних захворювань.

здоров'я дієтолог
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