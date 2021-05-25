Желание есть соленое может говорить о серьезной болезни – диетолог

Диетолог объяснила, что значит, если хочется соленого / Фото pixaby

Непреодолимое желание съесть что-то сладкое или соленое, которое возникает без видимых причин, имеет объяснение. О чем сигнализирует ваш организм, рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

По словам эксперта, чаще всего хочется сладкого после умственной или физической нагрузок. С соленым ситуация сложнее, передает радио Sputnik.

Во-первых, следует обратить внимание, как часто возникает подобное желание.

"Возможно, в рационе не хватает хлора, потому что многие люди боятся соли и ограничивают каким-то образом свой рацион", - отметила диетолог.

Во-вторых, надо оценить потребность солить пищу, тягу к пересаливанию.

"Если люди переедают соли, добавляют ее все больше, но еда все равно кажется несоленой, то стоит искать серьезные заболевания. Как правило, это заболевания надпочечников", - объяснила Бережная.

При этом она добавила, что "такие случаи бывают довольно редко".

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Как сообщал Главред, употреблять сладкое на пустой желудок опасно - это повышает риск развития диабета. По словам медиков, сладости содержат быстрые углеводы, которые лучше употреблять только после основного приема пищи.

Ученые выяснили, что чрезмерное употребление сладкого приводит к агрессии и нервно-психическим заболеваниям.