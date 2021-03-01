"Убивает иммунитет": эксперты назвали вредоносную диету

Эксперты в области здравоохранения расходятся во мнениях относительно диеты. / Womenlikes

Новое исследование показывает, что диета с высоким содержанием сахарной фруктозы может помешать правильному функционированию иммунной системы.

Фруктоза - это натуральный сахар, который содержится во фруктах, меде и некоторых овощах, таких как спаржа и кабачки. Эти типы фруктозного сахара могут способствовать здоровому питанию, поскольку фрукты и овощи обычно содержат меньше сахара, чем обработанные сахаросодержащие продукты.

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (HFCS), с другой стороны, представляет собой искусственный подсластитель, изготовленный из кукурузного крахмала. Во второй половине прошлого века многие производители полуфабрикатов и безалкогольных напитков, особенно в Соединенных Штатах, быстро начали выбирать HFCS для подслащивания своих продуктов из-за их низкой стоимости, сообщает Medical News Today.

Эксперты в области здравоохранения расходятся во мнениях относительно того, является ли HFCS более вредным, чем другие сахара.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявляет, что они не видели никаких доказательств того, что продукты, содержащие HFCS, менее безопасны, чем продукты, содержащие другие подсластители.

Тем не менее, исследования неизменно показывают связь между потреблением большого количества HFCS и различными состояниями, такими как ожирение, диабет и жировая болезнь печени, не связанная с алкоголем.

Одна из проблем с HFCS заключается в том, что он содержится во многих обработанных пищевых продуктах, в том числе в некоторых, которых люди могут не ожидать, например, в замороженной пицце и заправке для салатов.

Как фруктоза влияет на иммунную систему

Исследование 2019 года показало, что культивирование дендритных клеток человека, которые играют роль в иммунной системе, во фруктозе привело к усилению воспаления. Однако исследователи не исследовали метаболический механизм этого явления.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, исследователи из Медицинской школы Университета Суонси, Университета Бристоля и Института Фрэнсиса Крика в Лондоне, все в Соединенном Королевстве, изучили, как клетки человека и мыши реагируют на воздействие фруктозы.

Их работа показывает, что диета с высоким содержанием фруктозы может нарушить работу иммунной системы.

Исследователи обнаружили, что фруктоза вызывает воспаление иммунной системы. Этот процесс, в свою очередь, производит больше реактивных молекул, которые связаны с воспалением.

В частности, этот сахар регулирует клеточные метаболические пути, способствуя выработке более реактивных воспалительных цитокинов.

Как отмечают авторы в своей статье, "фруктоза перепрограммирует клеточные метаболические пути, чтобы способствовать глутаминолизу и окислительному метаболизму, которые необходимы для поддержки повышенной выработки воспалительных цитокинов".

Этот тип воспаления может повредить клетки и ткани, привести к ухудшению работы органов и систем и привести к заболеваниям.

"Наше исследование захватывающее, потому что оно продвигает нас на шаг вперед к пониманию того, почему некоторые диеты могут привести к ухудшению здоровья", - говорит доктор Эмма Винсент, автор исследования и научный сотрудник Бристольской медицинской школы.

Исследование показывает связь с ожирением и раком

Исследование также проливает свет на то, как фруктоза может быть связана с ожирением, поскольку с этим заболеванием часто связано воспаление.

Кроме того, исследователи обнаружили, что фруктоза оставляет клетки уязвимыми для "дальнейших метаболических проблем". Это открытие предполагает, что люди, придерживающиеся диеты с высоким содержанием фруктозы, могут быть более подвержены риску плохих результатов при борьбе с инфекциями или в других "метаболически сложных условиях".

В ходе исследования исследователи подчеркнули, что особенно важно понимать влияние фруктозы на функцию клеток, поскольку люди во всем мире увеличили потребление HFCS.

Исследователи надеются, что их результаты приведут к дальнейшим исследованиям, которые могут помочь ученым разработать методы лечения ряда состояний, включая рак и инфекционные заболевания.

"Исследование различных компонентов нашего рациона может помочь нам понять, что может способствовать воспалению и заболеванию, и что лучше всего использовать для улучшения здоровья и благополучия", - говорит доктор Ник Джонс, один из авторов исследования и иммунолог из Суонси.