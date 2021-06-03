Ученые нашли неожиданный вред для здоровья от растительных масел / Malcolm and Amanda / flickr.com

Употребление подростками растительных масел, богатых омега-6-жирными кислотами, может нанести вред их здоровью. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Translational Psychiatry.

Исследователи Университета медицины и медицинских наук RCSI в Ирландии говорят, что высокий уровень таких кислот в крови оказался связан с психическими расстройствами у молодых людей. Специалисты обследовали 3,8 тысячи человек в возрасте от 17 до 24 лет на предмет наличия психотических расстройств, депрессии или генерализованного тревожного расстройства.

Также были собраны образцы крови для измерения уровня омега-6-жирных кислот, которые усиливают воспалительные процессы, и омега-3-жирных кислот, которые оказывают обратный эффект. Оказалось, что добровольцы в возрасте 24 лет с психическими расстройствами имели более высокий уровень омега-6-жирных кислот по отношению к омега-3 по сравнению с теми, у кого расстройств не наблюдалось.

Эти результаты остались неизменными при учете таких факторов, как пол, индекс массы тела, курение табака и социально-экономический статус.

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Напомним, ранее сообщалось:

Медики-исследователи из Университета штата Джорджия заявили - бег и упражнения с гантелями имеют большое значение для того, чтобы поддерживать тело в хорошей форме.

Однако, такие виды нагрузок еще и очень эффективны для того, чтобы сохранять полностью физическое и ментальное здоровье.