Ученые нашли новый и необычный признак скорого сердечного приступа / ua.depositphotos.com/

Повышенное потоотделение может указывать на скорый сердечный приступ у человека. Как сообщает портал Daily Express, о таком рассказали врачи из медицинской организации British Heart Foundation.

"Если вы чувствуете жар и потливость вместе с болями в груди, вам следует вызвать скорую помощь", — рекомендуют медики.

Они говорят, что повышенное потоотделение обычно непривычно для сердечного приступа и поэтому его не следует игнорировать.

Специалисты подчеркнули, что существует ряд неочевидных признаков, указывающих на проблемы с сердцем, которые пациенты часто приписывают другим заболеваниям. Например, боль в животе или проблемы с пищеварением.

Также, по словам экспертов, опухшие лодыжки могут сигнализировать о сердечной недостаточности, а боли в груди, которые появляются при физической нагрузке, могут быть симптомом стенокардии.

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Напомним, ранее западные СМИ писали, что заболевание десен способно спровоцировать сердечные заболеваниям, поскольку скопление "плохих" бактерий во рту может попасть в кровоток.

А необычный – кислый - привкус во рту может быть симптомом инфаркта.