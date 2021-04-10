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Ученые нашли новый вред для организма от сахара

10 апреля 2021, 02:38
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Японские исследователи закончили собственную долгую исследовательскую программу, по изучению того, как влияет сахар на человеческий организм.

Сахар
Ученые нашли новый вред для организма от сахара / УНИАН

Человеческие мышцы лучше всего регенерируют при низком содержании сахара в крови. Об этом говорится в результатах исследования ученых из Токийского университета, сообщает портал MedicalXpress.

Как утверждают ученые, их проект опровергает точку зрения, согласно которой большое количество глюкозы помогают жизнедеятельности клеток млекопитающих. В данном случае выгоду получают лишь клетки-сателлиты скелетных мышц — особый тип стволовых клеток, участвующих в восстановлении тканей.

Таковые клетки скелетных мышц покрывают клетки мышечных волокон. Кроме того, когда волокна повреждаются, сателлитные клетки активируются, размножаются и, наконец, сливаются с мышечными клетками (восстанавливая их). Ученые обнаружили, что, хотя глюкоза необходима для развития клеток, высокий уровень углеводов оказал негативное влияние на рост клеток-сателлитов.

Исследователи уменьшили концентрацию углеводов и получили чистую линию сателлитных клеток, подавив развитие других типов клеток. По мнению исследователей, это указывает на то, что сателлиты получают для себя энергию из другого источника. Но определить его помогут будущие исследования.

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Почему сладкое вредно:

  • Известный врач-диетолог Перрос-Гирек Паскаль Гурдон рассказала, сколько сладкого людям можно есть в сутки (и избегать при этом лишнего веса).
  • По словам медика, чтобы не переесть сладостей, рекомендуется не заменять ими целый прием пищи, а также не есть десерты между приемами пищи.
здоровье Глюкоза сахар
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