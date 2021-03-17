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Ученые нашли способ определять Альцгеймера за многие года до наступления болезни

17 марта 2021, 17:47

Деменцию можно диагностировать, благодаря крошечным маркерам в крови пациента.

Деменция_Альцгеймера
Ученые приблизились к ответу на вопрос / Pixabay

Исследователи говорят, что результаты, которые показывают, что ранние признаки расстройства мозга открывают огромный потенциал для пациентов с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции.

В настоящее время болезнь Альцгеймера диагностируется с помощью сканирования мозга, и только когда у человека проявляются поведенческие симптомы, такие как нарушение памяти, пишет Express.co.uk.

К тому времени, когда проявляются симптомы, эффективное лечение зачастую оказывается слишком поздно. Считается, что ранние маркеры болезни присутствуют в крови, но в крошечных количествах, что затрудняет их обнаружение.

Тем не менее, технология, разработанная и запатентованная лабораторией наномедицины Манчестерского университета, позволяет неинвазивно увеличивать и анализировать крошечные сигналы крови, которые могут неинвазивно описывать начало болезни Альцгеймера.

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Нанотехнология включает создание материалов нанометрового (нм) масштаба или манипулирование ими. Один нанометр равен одной миллионной миллиметра - для сравнения, диаметр человеческого волоса составляет примерно 70 000 нм, а у эритроцита - примерно 5 000 нм.

Доктор Марилена Хаджидеметриу, ведущий исследователь исследования и преподаватель наноомики, сказала: "Скрытая информация в крови, вероятно, будет отражать сложный каскад событий, происходящих в мозгу пациентов с болезнью Альцгеймера".

Команда использовала нанотехнологии для повышения чувствительности масс-спектрометрии - метода, используемого для анализа структуры белков в крови.

Наноразмерные сферы, известные как липосомы, использовались в качестве инструмента для выявления белков, специфичных для болезней.

При введении мышам, страдающим болезнью Альцгеймера, наночастицы спонтанно улавливали сотни белков, связанных с нейродегенерацией.

Они были извлечены неповрежденными из кровообращения, а затем были проанализированы молекулярные сигнатуры на поверхности белков.

Профессор Костас Костарелос сказал: "Это исследование было скорее похоже на рыболовную экспедицию - мы не знали, что находится под поверхностью океана. Разработанный нами наноинструмент позволил нам глубже увидет идентификацию интересующих белков, которые непосредственно связаны с процессами нейродегенерации в головном мозге, среди тысяч других молекул, циркулирующих в крови".

"Мы надеемся, что эти ранние предупреждающие признаки болезни Альцгеймера однажды могут быть преобразованы в анализ крови, и мы активно ищем подтверждения этих сигнатур в человеческой крови", - добавил ученый.

здоровье
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