Ученые нашли способ сохранить интеллект в старости

Стало известно, как сохранить светлый разум в старости / ua.depositphotos.com

Американские исследователи из Нью-Йоркского университета выяснили, как сохранить светлый разум в годах. Они утверждают, что поспособствовать интеллекту в старости может наличие собеседника. Именно душевные беседы замедляют снижение интеллектуальных способностей в зрелом возрасте. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

В частности, эксперты утверждают, что если в жизни пожилого человека присутствуют люди, которые могут его выслушать, то у него повышается когнитивная устойчивость.

Исследователи проанализировали данные 2171 человека, средний возраст которых составил 63 года. Участники эксперимента сохраняли информацию о частоте социальных контактов и взаимодействиях с близкими людьми. Когнитивную устойчивость ученые измеряли с помощью МРТ и нейропсихологических тестов.

Напомним, ранее ученые выяснили, что у людей, которые перенесли коронавирус, наблюдается когнитивный дефицит. Причем, это последствие инфекции не проходит даже после выздоровления и фиксируется в массовом количестве. Уровень интеллекта не восстанавливается даже спустя год после выздоровления.

Также ранее исследователи выяснили, что у детей, родившихся во время пандемии коронавируса значительно снизился коэффициент интеллекта. Наиболее худшими оказались показатели у тех, кто родился в малообеспеченных семьях.