Ученые назвали самый полезный овощ

Чем полезна морковь для человека / ua.depositphotos.com

Ученые поведали о том, какой овощ обязательно должен присутствовать в ежедневном рационе обязательно. По словам специалистов, он способен защитить всю семью от многих заболеваний, сообщает Moirebenok.

Самым полезным овощем в ежедневном рационе является морковь. В ней содержится множество витаминов и элементов, которые помогают бороться с вирусами и различными заболеваниями.

Это провитамин А – в большом количестве, витамины группы С, D, Е, К, В6 и В1, органический натрий, биотин, калий, фосфор и магний.

В моркови есть химическое соединение – бета-каротин. И именно поэтому тертая морковь является самым лучшим средством для снижения риска заболевания раком.

Чем ярче овощ, тем больше в нем бета-каротина. Так как именно это вещество отвечает за цвет моркови.

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Также бета-каротин отвечает за синтез половых гормонов и состоянии скелета.

Витамин А также влияет на слизистые оболочки кожи, укрепляет зубы, кости, волосы, помогает восстановиться нервной системе после больших нагрузок, повышает устойчивость организма к различным инфекциям.

Еще морковь – прекрасный антиоксидант. Регулярное употребление этого овоща, по мнению американских медиков, продлевает жизнь человека на 6-8 лет.

Ежедневная норма для каждого человека для восполнения количества витамина А – одна средняя морковь.

Этот овощ полезен при малокровии и авитаминозе. Питательные вещества нормализуют обмен веществ, выводят вредные вещества и токсины, очищают кровь и помогают улучшить работу всех внутренних органов.

Ранее Главред писал о том, что нормализовать артериальное давление поможет свекла - этот овощ можно поджарить, сварить или же запечь. Также соблюдение определенной диеты играет важную роль в борьбе за нормализацию давления.

Гипертония или высокое кровяное давление являются чрезвычайно серьезным заболеванием, которое может привести к инсульту или сердечному приступу. Ученые говорят, что высокое кровяное давление часто называют "тихим убийцей", все из-за полного отсутствия симптомов.

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