Ученые обнаружили неожиданную и коварную опасность кофе

Кому нельзя кофе / pixabay

Кофе является одним из самых популярных, но и полезных напитков в мире. Но, не все знают, как кофе влияет на наш организм.

Как пишет NLM, японские ученые неожиданно обнаружили еще одно преимущество и опасность напитка.

Оказалось, что кофе может помочь сохранить сильные мышцы и, следовательно, большую подвижность у пожилых людей. Исследователи доказали, что потребление кофе препятствует прогрессированию саркопении – состояния, которое характеризуется снижением мышечной массы с возрастом.

Скелетные мышцы играют важную роль в подвижности, осанке и обмене веществ. В ходе нового исследования ученые попросили 6369 участников в возрасте от 45 до 74 лет сообщить, как часто они пили кофе, после чего измерили массу их скелетных мышц и силу хвата рук.

В результате была обнаружена четкая связь между потреблением кофе и индексом массы скелетной мускулатуры (ИМСМ). Больше всего она наблюдалась у мужчин.

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"Мы обнаружили, что потребление кофе было положительно связано с ИМСМ у японцев среднего и пожилого возраста, независимо от воспаления в организме", – заявили ученые.

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При этом они отметили, что снижение воспаления с помощью кофе не кажется ключевым фактором для усиления этой связи, но для того, чтобы изучить ее механизмы, потребуются дополнительные исследования. Кроме того, по словам ученых, кофе нельзя пить пожилым людям и тем, у кого высокое давление.

Ранее Главред писал о том, что кофе не увеличивает риск аритмии у большинства людей. Наоборот он способен замедлить сердцебиение. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

По словам ученых, результаты работы подтверждают безопасность кофе и опровергают необоснованную догму о том, что он способствует нарушению сердечной деятельности. Специалисты продемонстрировали, что каждая дополнительная чашка кофе, которую человек выпивает ежедневно, может снизить риск аритмии в среднем примерно на три процента.