Ученые обнаружили удивительную пользу молока: что оно делает

Молочные продукты действительно могут быть полезны для вашего здоровья / pixabay

Согласно новому глобальному исследованию, стакан молока каждый день может значительно снизить риск сердечных заболеваний.

Группа исследователей также обнаружила, что у пьющих молоко ниже уровень холестерина, что может блокировать артерии и приводить к сердечным приступам или инсультам.

Те, кто пьет молоко каждый день, снизили риск ишемической болезни сердца на 14 процентов, говорится в сообщении авторов исследования, пишет The Daily Mail.

Изучая информацию о здоровье двух миллионов британцев и американцев, ученые обнаружили, что люди с мутацией, позволяющей им потреблять большое количество молока, менее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.

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Новое открытие связано с растущим количеством доказательств того, что молочные продукты действительно могут быть полезны для вашего здоровья. Предыдущие исследования ранее пришли к выводу, что молочные продукты плохи.

Профессор Вимал Карани, ведущий автор и диетолог из Университета Рединга, сказал, что они обнаружили, что среди участников с генетической изменчивостью, которую мы связывали с более высоким потреблением молока, у них был более высокий ИМТ, жир в организме, но, что важно, более низкий уровень полезного питания. и плохой холестерин. Мы также обнаружили, что у людей с генетической изменчивостью риск ишемической болезни сердца был значительно ниже.

"Все это говорит о том, что сокращение потребления молока может не быть необходимым для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит он.

Международная команда не смогла найти связь между регулярным потреблением молока и повышенным уровнем холестерина.

Когда они объединили данные исследования британского биобанка, британской когорты рождения 1958 года и исследования здоровья и пенсионного возраста в США, ученые обнаружили, что у тех, кто пил больше молока, уровень жиров в крови был ниже.

Однако авторы обнаружили, что у регулярно пьющих молоко обычно более высокий индекс массы тела (ИМТ) по сравнению с теми, кто не пьёт молоко.

Команда из Университета Рединга, Университета Южной Австралии, Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований, Университетского колледжа Лондона и Университета Окленда применила генетический подход к потреблению молока.

Они изучили разновидность гена лактазы, связанного с перевариванием молочного сахара, известного как лактоза, и обнаружили, что те, кто несет этот вариант, являются хорошим способом выявления тех, кто потребляет больше молока.

Хотя ожирение, диабет и другие состояния, влияющие на метаболизм, также связаны с чрезмерным употреблением молочных продуктов, профессор Карани сказал, что нет никаких доказательств того, что более высокое потребление молока увеличивает вероятность диабета.

Давно известно, что молоко помогает укрепить здоровье костей и снабжает организм витаминами и белками.

Последние результаты были опубликованы в Международном журнале ожирения.