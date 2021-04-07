Ученые объявили о находке главного фактора долголетия / MTSOfan / Flickr

Коллектив шотландских ученых выявил главный фактор, который влияет на продолжительность жизни. Именно такие результаты исследования были опубликованы в авторитетном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи на протяжении двадцати лет изучали замкнутую популяцию короткоживущих диких овец в Шотландии. Они проанализировали связь между длиной теломер (концевых участков хромосом), их сохранностью и продолжительностью жизни и пришли к выводу, что долголетие прямо связано с длиной теломер и не связано со степенью их истощения.

Таким образом, отмечают ученые, на срок жизни гораздо больше влияет генетическая предрасположенность, нежели внешние факторы, такие как стресс или питание.

Читайте такжеДля долголетия и похудения: назван полезный крепкий алкогольный напиток

Диета - что было ранее: