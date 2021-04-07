Ученые объявили о находке главного фактора долголетия

Группа шотландских ученых закончила свое, продлившееся целых два десятка лет, исследование, по поводу того, какой фактор влияет на долголетие человека.
Коллектив шотландских ученых выявил главный фактор, который влияет на продолжительность жизни. Именно такие результаты исследования были опубликованы в авторитетном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Исследователи на протяжении двадцати лет изучали замкнутую популяцию короткоживущих диких овец в Шотландии. Они проанализировали связь между длиной теломер (концевых участков хромосом), их сохранностью и продолжительностью жизни и пришли к выводу, что долголетие прямо связано с длиной теломер и не связано со степенью их истощения.
Таким образом, отмечают ученые, на срок жизни гораздо больше влияет генетическая предрасположенность, нежели внешние факторы, такие как стресс или питание.
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Диета - что было ранее:
- Диетолог Дэрил Джоффри посоветовал воздерживаться от перекусов утром бананами. По его словам, если бананы есть натощак, то такой завтрак приведет к увеличению уровня сахара в крови и спровоцирует обостренный аппетит, приводящий к перееданию.
- Эксперты в области питания из Великобритании назвали продукт, который стоит есть на завтрак каждое утро ради долголетия - речь идет о натуральном йогурте.
- Датские ученые озвучили основные признаки долголетия и утверждали люди стали жить дольше благодаря развитию медицины и технологий.