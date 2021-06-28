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Ученые отыскали неожиданную пользу шоколада для женского здоровья

28 июня 2021, 05:03
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Новый вопрос на извечный ответ - полезен ли шоколад для женщин? Или, наоборот, этот сладкий товар несет угрозу для их здоровья? Ученые ответили.

Шоколад
Ученые отыскали неожиданную пользу шоколада для женского здоровья / УНИАН

Употребление шоколада в утренние часы оказалось полезно для организма. Об этом сообщает издание The FASEB Journal со ссылкой на ученых из Гарвардской медицинской школы и испанского Университета Мурсии назвали неожиданную.

Исследователи доказали, что у женщин в постменопаузе легче уходит лишний вес и снижается уровень сахара в крови, если на завтрак они позволяют себе немного молочного лакомства.

Специалисты провели эксперимент, в котором поучаствовали 19 женщин в постменопаузе. В течение 14 дней некоторые из них питались привычными для себя продуктами, другие съедали 100 граммов молочного шоколада в течение часа после пробуждения, а третьи — за час до сна.

У тех, кто позволял себе сладкий продукт по утрам, вес не увеличился, а контроль аппетита, состав микробиоты кишечника и другие показатели улучшились. У женщин также уменьшился объем талии и уровень глюкозы в крови в течение дня. Вечерний прием шоколада способствовал увеличению физической активности на следующий день в среднем на 6,9 процента. Кроме того, у женщин, употребляющих лакомство на ночь, снизился аппетит и тяга к сладкому.

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Напомним, ранее профессор Алексей Буеверов рассказал, сколько шоколада можно есть в день. По его словам, норма для среднестатистического человека - около 50 граммов темного шоколада, в котором не менее 50% какао.

Эксперты развенчали миф о том, что если есть темный шоколад, то он будет меньше вредить фигуре.

здоровье шоколад
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