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Ученые отыскали новый подход к лечению ожирения

6 июля 2021, 04:57

В течение девяти лет ученые в США работали над тем, чтобы лучше понять взаимосвязь между ожирением, жировой болезнью печени и диабетом. И им это удалось

Ожирение
Ученые отыскали новый подход к лечению ожирения / Marjan Lazarevski / flickr

Есть связь между ожирением, жировой болезнью печени и диабетом. Именно такие результаты исследования американских ученых опубликованы в специализированном издании Cell Reports. Исследователи определили, что печень взаимодействует с мозгом и заметно влияет на метаболические изменения при ожирении и диабете.

Авторы исследования считают, что, воздействуя на жир в печени, можно изменить чувствительность к инсулину. Исследователи из Университета Аризоны вместе с коллегами из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе в течение девяти лет работали над тем, чтобы лучше понять взаимосвязь между ожирением, жировой болезнью печени и диабетом, в частности — как печень влияет на чувствительность к инсулину.

"Все современные терапевтические средства для лечения диабета второго типа в первую очередь направлены на снижение уровня глюкозы в крови. Таким образом, они лечат симптом. Это то же самое, что лечить грипп путем снижения температуры", — заявил руководитель исследования доктор Бенджамин Ренквист

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Напомним, ранее ученые объяснили, почему пандемия COVID-19 грозит вспышкой ожирения. Карантин можно назвать главным катализатором процесса ожирения.

Ученые нашли новую причину ожирения у женщин. Оказывается, есть четкий фактор того, что женщины начинают набирать лишний вес.

Стало известно, какие полезные продукты с омега-3 помогут сбросить вес. Как говорят медики, в организме многих людей не хватает полиненасыщенных жиров омега-3 ‒ поскольку ни один орган не может их синтезировать.

ожирение сахарный диабет
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