Ученые отыскали новый подход к лечению ожирения / Marjan Lazarevski / flickr

Есть связь между ожирением, жировой болезнью печени и диабетом. Именно такие результаты исследования американских ученых опубликованы в специализированном издании Cell Reports. Исследователи определили, что печень взаимодействует с мозгом и заметно влияет на метаболические изменения при ожирении и диабете.

Авторы исследования считают, что, воздействуя на жир в печени, можно изменить чувствительность к инсулину. Исследователи из Университета Аризоны вместе с коллегами из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе в течение девяти лет работали над тем, чтобы лучше понять взаимосвязь между ожирением, жировой болезнью печени и диабетом, в частности — как печень влияет на чувствительность к инсулину.

"Все современные терапевтические средства для лечения диабета второго типа в первую очередь направлены на снижение уровня глюкозы в крови. Таким образом, они лечат симптом. Это то же самое, что лечить грипп путем снижения температуры", — заявил руководитель исследования доктор Бенджамин Ренквист

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