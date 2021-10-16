Ученые поведали, как пить антибиотики без вреда для здоровья

Как не навредить организму во время приема антибиотиков / УНИАН

Ученые провели исследование и выяснили, как снизить токсичность для организма во время приема курса антибиотиков, сообщает EMBL.

Специалисты проанализировали 144 препарата, которые чаще всего назначают врачи и их влияние на 27 наиболее распространенных штаммов бактерий, населяющих кишечник.

Сначала ученые выяснили, что антибиотики из семейства тетрациклинов и макролидов не только останавливали рост полезных бактерий (бактериостатическое действие), но и приводили к их гибели. Однако половина штаммов этих бактерий погибла после воздействия тетрациклина и макролидов.

Три наиболее часто используемых антибиотиков: доксициклин, эритромицин и азитромицин – привели к гибели нескольких штаммов бактерий, а рост других было временно подавлено.

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Впоследствии ученые анализировали эффект 1200 уже одобренных для человека препаратов, чтобы найти в них "противоядие" антибиотикам. В ходе исследования ученым действительно удалось найти такие антидоты, которые при комбинированном приеме защищали некоторые бактериальные штаммы от гибели, одновременно не снижая эффективности антибиотиков против патогенных бактерий.

Как известно, ни один антидот не может полностью сохранить биоразнообразие микробиоты после антибиотика, а вот снизить токсический эффект может.

Теперь ученые проводят дальнейшие эксперименты, чтобы точно определить комбинации и дозировки препаратов для оптимальной защиты микробиоты кишечника.

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