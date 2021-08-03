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Ученые пояснили, может ли "Лямбда"-штамм COVID-19 скрываться от иммунитета

3 августа 2021, 03:02
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Группа японских ученых проследила за проникновением "лямбда"-варианта коронавируса COVID-19 и остальных его новых вариаций в культуры клеток.

коронавирус лаборатория
Ученые пояснили, может ли "Лямбда"-штамм COVID-19 скрываться от иммунитета / GettyImages

"Лямбда"-штамм COVID-19, который распространяется по ряду стран Южной Америки, имеет способность скрываться от иммунитета человека. Об этом сообщается в статье, которая опубликована на специализированном портале BioRxiv.

"Нам удалось показать, что мутации, характерные для этой вариации SARS-CoV-2, защищают вирус от действия антител и делают при этом его более заразным", — сообщили ученые.

Группа молекулярных биологов под руководством доцента Токийского университета Кея Сато проследила за проникновением "лямбда"-варианта COVID-19 и других его новых вариаций в культуры клеток. В результате была раскрыта важная роль трех ключевых мутаций, которые характерны для нового варианта SARS-CoV-2.

Исследования показали, что "лямбда"-вариант коронавируса так же активно заражал клетки, как и различные вариации индийского штамма "Дельта плюс", которые считаются на сегодняшний день одними из самых заразных форм инфекции.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине присутствует опасный индийский штамм коронавируса Дельта. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, через месяц-два он вытеснит все другие разновидности COVID-19.

Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что из-за нового штамма "Дельта" эпидемия может накрыть Украину за ночь.

Доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов заявлял - вероятность возникновения суперштамма коронавируса не очень высока, но и, тем не менее, полностью не отсутствует.

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