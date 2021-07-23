Ученые пояснили, опасно ли употребление кофе для сердца

Кофе не увеличивает риск аритмии у большинства людей. Наоборот он способен замедлить сердцебиение. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Результаты их исследования были опубликованы в пресс-релизе на MedicalXpress.

По словам ученых, результаты работы подтверждают безопасность кофе и опровергают необоснованную догму о том, что он способствует нарушению сердечной деятельности. Специалисты продемонстрировали, что каждая дополнительная чашка кофе, которую человек выпивает ежедневно, может снизить риск аритмии в среднем примерно на три процента.

Для этого они проанализировали данные более 386 тысяч человек, участвовавших в долгосрочном исследовании здоровья в Великобритании. Из этого числа около 17 тысяч человек заболели нарушениями сердечного ритма в среднем за 4,5 года. Все участники прошли опрос о количестве употребляемого кофе.

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Напомним, ранее шведские ученые утверждали ‒ один из популярных видов заваривания кофе может не только испортить вкус напитка, но и привести к проблемам со здоровьем.

До того исследователи из Италии сумели доказать необычное влияние кофе на организм

Ранее российский диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова предупредила, что детям и подросткам стоит избегать кофеина.